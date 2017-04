Maybank Bali Marathon Resmi Dibuka

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia) secara resmi membuka pendaftaran Maybank Bali Marathon 2017 (MBM 2017) mulai 9 April 2017 bagi pemegang kartu kredit Maybank dan 16 April 2017 bagi publik. Adapun pelaksanaan lomba akan diselenggarakan pada 27 Agustus 2017 di Bali.



Dikutip dari keterangan resminya, Minggu 9 April 2017, untuk registrasi Maybank Bali Marathon 2017, para peserta dapat melakukannya secara on line melalui situs www.balimarathon.com.



Maybank Indonesia akan memberikan kesempatan eksklusif terlebih dulu kepada nasabahnya untuk dapat melakukan registrasi mulai 9 April 2017. Selanjutnya untuk publik mulai 16 April 2017 hingga 30 April 2017 atau setelah kuota early bird habis. Registrasi akan ditutup pada 23 Juli 2017 atau setelah kuota habis.

Pada MBM tahun ini panitia kembali memberlakukan pendaftaran secara on line melalui situs. Selain dapat melakukan proses pendaftaran, para peserta baik dari dalam maupun luar negeri juga dapat memantau informasi dan perkembangan event dari hari ke hari serta melihat hasil lomba melalui akun media sosial Bali Marathon dan situs www.balimarathon.com.Dalam pendaftaran berlaku prinsip first come first served, dimana peserta yang lebih cepat mendaftar lebih memiliki peluang untuk terdaftar dan mendapatkan kesempatan berlomba. Kategori yang diperlombakan meliputi kategori full-marathon (42,197 km), half-marathon (21,0975 km), 10K dan lomba lari anak (children sprint).Informasi terkini tentang Maybank Bali Marathon 2016 dapat diakses secara lengkap melalui situs www.balimarathon.com, facebook www.facebook.com/BaliMarathondan twitter @BaliMarathon. Masyarakat dapat bertanya dan berdiskusi tentang Maybank Bali Marathon melalui media tersebut.Selain itu peserta MBM17 juga akan mendapatkan penawaran khusus paket hotel dan transportasi selama di Bali dengan menggunakan kartu kredit Maybank melalui travel agent terpilih. Calon peserta yang berminat dengan program ini dapat memperoleh informasi melalui link http://maybank.id/cardlink/landing_page/balimarathon/dwidayatour-panorama-tour-shilla-tour-mbm-2017-package/.(SAW)