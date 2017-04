KPPU Usulkan Bentuk HET Telur dan Pakan

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan pemerintah membuat harga eceran tertinggi (HET) untuk ayam umur sehari (day old chicken/DOC) dan pakan.



Usulan itu bertujuan menyelesaikan permasalahan peternak ayam dan petelur yang masih mengeluhkan rendahnya harga jual DOC dan mahalnya harga pakan unggas.

Baca:"Kita mengusulkan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan membuat HET DOC dan HET pakan untuk menjaga harga dari hulu hingga hilir," ucap Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 5 April 2017.Menurut Syarkawi, HET pakan penting agar biaya pokok produksi para peternak bisa terkontrol.Para peternak mengeluhkan biaya pokok produksi yang mencapai Rp18 ribu per ekor, sedangkan harga jual DOC hanya sekitar Rp14 ribu-Rp16 ribu per ekor.Tingginya biaya produksi tersebut disebabkan mahalnya harga pakan yang mencapai Rp4.600 per kg. ((AHL)