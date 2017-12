Bulog Gelar Operasi Pasar Daging Selama 3 Hari

Jakarta: Perum Bulog melalui Divre DKI Jakarta dan Banten bekerja sama dengan Polda Metro Jaya akan mengadakan operasi pasar (OP) daging kerbau dan sapi selama tiga hari mulai 20 sampai dengan 22 Desember 2017. OP ini akan diaksanakan tersebar di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk Depok dan Kota Bekasi.



"OP ini diselenggarakan dalam rangka menjaga kestabilan harga daging kerbau dan sapi di masyarakat menjelang hari raya Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 2018," kata Direrktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh di Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 20 Desember 2017.

Adapun titik-titik lokasi OP daging kerbau dan sapi akan dilaksanakan di depan Polsek Stasiun Senen, Kantor Kelurahan Cilandak, Polsek Kramat Jati, Tanjung Priuk, Kelurahan Cipete Utara, Stasiun Kebayoran Lama, Rusun Marunda, dan Kelurahan Limo-Depok.







Di setiap lokasi OP, akan disediakan daging sapi 25 ton, daging kerbau satu ton dan meat box 40 box setiap harinya. Secara total Bulog menyiapkan sebanyak seribu ton daging sapi dan kerbau yang diimpor dari Australia dan India.



Dirinya menambahkan, harga komoditi yang disediakan dalam OP daging yaitu daging sapi dengan harga Rp80 ribu per kg, daging kerbau Rp75 ribu per kg, meat box (isi 20 kg) Rp69 ribu per kg dengan minimal pembelian dua box.



"Lokasi pelaksanaan OP daging kerbau dan sapi berdampingan dengan lokasi pelaksanaan OP Beras CBP yang juga berlangsung hasil kerja sama antara Perum BULOG Divre DKI Jakarta dan Banten dan Polda Metro Jaya Jakarta," jelas dia.



Total ada 10 titik yang akan didatangi oleh Bulog untuk menggelar OP di seluruh Jakarta, Bekasi, dan Depok. Selain itu, Bulog juga menyediakan tiga mobil yang akan bergerak secara mobile demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging pada momen akhir tahun.





(AHL)