Bulog Jamin Stok Daging Aman hingga Awal Tahun Depan

Jakarta: Perum Bulog memastikan ketersediaan stok daging sampai dengan awal tahun depan tetap aman. Saat ini Bulog masih memiliki stok sebanyak 21 ribu ton daging beku impor baik daging sapi asal Australia ataupun daging kerbau dari India.



"Stok yang ada 21 ribu ton untuk daging, kira-kira aman untuk memenuhi kebutuhan kita," kata Direktur Komersial Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh ditemui di Bulog Divisi Regional DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, 20 Desember 2017.

Tak hanya daging, Bulog memastikan stok pangan lain masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini Bulog telah menyediakan beras, minyak goreng, hingga gula pasir yang siap didistribusikan kepada masyarakat.



Dirinya menambahkan, Bulog meyiapkan operasi pasar (OP) demi menstabilisasi harga yang biasanya akan melonjak pada akhir tahun. Bahkan OP pangan telah dilaksanakan sejak pertengahan bulan lalu, sedangkan hari ini Bulog meluncurkan OP daging untuk wilayah Jakarta.



"OP biasanya untuk menekan harga, ini ka. mendekati natal dan tahun baru permintaan akan tinggi. OP pangan kita lakukan di seluruh Indonesia, sementara OP daging hanya di Jakarta dan sekitarnya saja. Ketersediaan stok daging sapi kita bisa kerja sama dengan distributor di seluruh Indonesia," jelas dia.



Adapun titik-titik lokasi OP daging kerbau dan sapi di hari ini akan dilaksanakan di depan Polsek Stasiun Senen, Kantor Kelurahan Cilandak, Polsek Kramat Jati, Tanjung Priuk, Kelurahan Cipete Utara, Stasiun Kebayoran Lama, Rusun Marunda, dan Kelurahan Limo-Depok.



Di setiap lokasi OP, akan disediakan daging sapi 25 ton, daging kerbau satu ton dan meat box 40 box setiap harinya. Harga komoditi yang disediakan dalam OP daging yatu daging sapi dengan harga Rp80 ribu per kg, daging kerbau Rp75 ribu per kg, meat box (isi 20 kg) Rp69 ribu per kg dengan minimal pembelian dua box.





