Delegasi IMF-WB Tetap Yakin Datang ke Bali

Jakarta: Delegasi International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) disebut tetap yakin bakal hadir dalam Pertemuan Tahunan (Annual Meetings) 2018 di Bali. Panitia acara menyiapkan antisipasi secara detail saat menghadapi berbagai kondisi termasuk bencana alam.



"Kami (Pemerintah Indonesia) dengan IMF-WB sama-sama monitor, mereka masih yakin dengan persiapan kita," ujar Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 Susiwijono Moegiarso, ditemui di kantor Menko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018.

Gempa bumi di kawasan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang lokasinya cukup dekat dengan gelaran acara jadi perhatian bersama. Pasalnya, bakal ada 18 ribu delegasi dari 189 negara di dunia yang bakal memastikan untuk hadir sesuai rencana di Nusa Dua, Bali.



Susiwijono menuturkan pihaknya juga intens melakukan monitoring bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVBG) serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dampak guncangan gempa tektonik pun diharapkan tidak meluas.



"Mudah-mudahan ini gempa tektoniknya tidak berlanjut. Kami akan koordinasi dengan PVBG dan BMKG, ada beberapa ahli dalam minggu ini akan pastikan posisinya seperti apa," ujarnya.



Ia memastikan tak ada alternatif pemindahan lokasi acara pada 8-14 Oktober 2018 ini. Hanya saja, antisipasi telah dilakukan dengan menambah pemanfaatan Bandara internasional lain seperti di Banyuwangi untuk menggantikan Bandara Internasional Lombok.



"Yang jelas tidak ada rencana memindahkan lokasi acara. IMG-WB on schedule dan masih confidence. Kalau sesuai perkiraan, (pusat gempa) gesernya ke Timur tidak ke Barat," tuturnya.



Susiwijono menambahkan, progres persiapan acara yang telah menelan anggaran biaya Rp566 ini tetap pada jadwal rencana. Rapat dengan Mengerti Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan telah dilakukan dalam penyusunan ihwal pertemuan petinggi negara dan lembaga internasional.



"Progres persiapan sampai akhir Juli sudah 85 perses. ini sisa 15 persen hanya delivery infrastruktur IT kemudian trial run kita tes. Kami baru jadwalkan bagaimana rencana presiden hadir, 10 kepala negara ASEAN juga hadir, mana-mana yang akan dihadiri level kepala negara," tandasnya.





(SAW)