Pelaku Usaha Pacu Transaksi Dagang dengan AS

Washington: Para pelaku usaha Indonesia yang memiliki mitra dagang di Amerika Serikat (AS) siap meningkatkan transaksi dagang business to business (B-to-B) dengan para pelaku usaha AS.



Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang memimpin delegasi Indonesia saat kunjungan kerja dan misi dagang ke AS, Minggu, 22 Juli 2018.

Ia menerangkan, peningkatan transaksi Indonesia dan AS memiliki peluang besar karena kedua negara memiliki produk saling melengkapi.



"AS merupakan mitra dagang utama bagi Indonesia. Kunjungan ini penting untuk mempererat hubungan dagang kedua negara yang saling menguntungkan," ujar Enggar, sapaan akrabnya.



Melalui keterangan resminya, Enggar selama di Washington DC akan menemui pemerintah AS dan pelaku usaha guna membahas peningkatan hubungan dagang dan peluang kerja sama perdagangan yang lebih erat.



Ia akan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan AS dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas isu-isu kepentingan Indonesia dan AS, di antaranya review pemerintah AS atas generalized system of preference (GSP) bagi Indonesia, kebijakan kenaikan bea masuk produk baja dan aluminium ke AS, dan beberapa isu akses pasar AS di Indonesia.



Selain bertemu dengan pemerintah AS, Enggar akan menghadiri forum bisnis dan one-on-one business matching antara pelaku usaha Indonesia dan AS. Para pelaku usaha itu akan menjajaki berbagai peluang kerja sama di Washington DC pada Selasa (24/7) waktu setempat.



Delegasi bisnis RI terdiri atas Kadin, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia, Gabungan Importir Nasional Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, produsen ban mobil, minyak kelapa sawit, boga bahari, baja, aluminium, serta makanan dan minuman.



Data BPS mencatat total perdagangan Indonesia dan AS pada 2017 ialah USD25,91 miliar dengan rincian ekspor Indonesia mencapai USD17,79 miliar dan impor USD8,12 miliar. (Media Indonesia)









(AHL)