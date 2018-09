BI Yakin Tekanan Neraca Perdagangan ke Rupiah Semakin Mengecil

Jakarta: Bank Indonesia (BI) meyakini tekanan neraca perdagangan terhadap mata uang rupiah semakin mengecil. Apalagi pada Agustus 2018, defisit neraca perdagangan menunjukan perbaikan jika dibandingkan dengan defisit pada Juli 2018.



Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan mata uang rupiah memang masih melemah pada penutupan perdagangan sore tadi. Hal ini, kata dia, tak lepas dari ekspektasi pasar yang memperkirakan defisit neraca perdagangan lebih rendah dari USD1,02 miliar di Agustus lalu.

"Kita lihat sekarang sisi tekanan ke rupiah dari neraca perdagangan seharusnya membaik karena kita membandingkan dengan bulan lalu," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 17 September 2018.



Dilansir Bloomberg, rupiah melemah 73,5 poin dengan berada pada Rp14.880 per USD. Kemudian menurut Yahoo Finance, rupiah melemah 75 poin dengan berada pada Rp14.875 per USD, sedangkan BI mencatat rupiah jatuh ke level Rp14.859 per USD.



"Mungkin harapan pasar lebih dari itu (penurunam defisitnya) dan kita tentu lihat seperti tadi bahwa butuh waktu karena tidak bisa langsung impor dipotong. Kita lihat prosesnya ada progress bagaimana defisit itu dari neraca perdagangan lebih kecil," lanjut Dodi.



Dirinya menambahkan, seharusnya ekspor bisa lebih tinggi dari apa yang dicapai sepanjang tahun ini. Apalagi dengan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) seharusnya memberi keuntungan bagi para eksportir.



"Kita masih punya upaya agar ekspor lebih tumbuh, khususnya ekpsor manufaktur. Harusnya dengan dorongan rupiah yang sudah terdepresiasi bisa jadi faktor untuk lebih kompetitif dari sisi ekspor," pungkas dia.





(SAW)