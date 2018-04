2025, Bandara Soetta Bisa Tampung 100 Juta Orang

Jakarta: Bandara internasional Soekarno Hatta (Soetta) terus berbenah untuk meningkatkan kapasitas penumpang dan layanan logistik. Runway 3 segera dibangun dengan dana Rp1.6 triliun ditambah east cross taxy way, perluasan gudang kargo serta disusul pembangunan terminal 4.



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini Bandara Soetta dapat menampung lebih dari 100 juta orang pada 2025 mendatang.

"Intinya bandara ini akan meningkatkan kapasitas yang sekarang ini sudah 63juta kita akan rencanakan bisa menampung kurang lebih 100 juta lebih," terangnya di Bandara Soetta, Tangerang, Minggu 15 April 2018.



Menurut dia, Bandara tersibuk di Indonesia ini dalam waktu 60 menit baru bisa melayani 81 take off dan landing. Segera setelah runway 3 yang direncanakan selesai pembangunannya pada Agustus 2019 bisa melayani take off dan landing 114 per jam.



"Oleh karenanya yang kita bangun adalah runway ketiga disertai taxi way, east cross taxy way. Selain itu kita bangun cargo village, karena permintaan angkutan barang banyak sekali dan Soetta akan memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Dan 2025 Soetta bisa menampung lebih dari 100juta penumpang," paparnya.



Pembangunan runway ketiga, lanjutnya bisa meningkatkan pelayanan karena bisa memangkas waktu antre pesawat yang akan terbang maupun mendarat.



"Nanti kita harapkan dengan runway ketiga, kita bisa pergerakan sampai 114. Jadi ada tambahan lebih 30 persen. Dengan tambahan itu take off dan landing bisa lebih cepat, tidak antre lagi," tutupnya.





(Des)