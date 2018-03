OJK Catat Kredit Perbankan Tumbuh 8,22% di Februari

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan pada Februari 2018 tumbuh 8,22 persen secara tahun ke tahun (yoy) atau sebesar Rp4.662,34 triliun. Pencapaian itu naik dibandingkan dengan di Januari 2018 yang tumbuh 7,4 persen (yoy).



Kepala Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan kredit perbankan pada bulan kedua ini menggeliat karena mulai masifnya kegiatan ekonomi domestik. Hal itu terlihat dari angka impor bahan baku dan barang modal yang meningkat.

Namun, naiknya pertumbuhan kredit dibarengi dengan penurunan kualitas kredit karena rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) per Februari 2018 naik, meskipun tipis menjadi 2,88 persen dari 2,86 persen pada Januari 2018.



"Kami lihat pada Februari sudah mulai meningkat, target pertumbuhan kredit berdasarkan Rencana Bisnis Bank (RBB) bakal terealisasi yakni mencapai 12 persen," ujarnya, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat, 30 Maret 2018.



Intermediasi perbankan, kata Heru, cukup merata dari bank besar hingga bank kecil. Data OJK menunjukkan pada Februari 2018, Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I mencatat kenaikan kredit paling tinggi sebesar 11,22 persen. Sedangkan, terendah yakni BUKU II hanya naik sebesar 7,25 persen.



Sementara, BUKU III dan BUKU IV masing-masing mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 7,46 persen dan 8,9 persen per akhir Februari 2018. Ke depan, Heru meyakini, ruang pertumbuhan kredit masih terbuka, apalagi jika target pertumbuhan ekonomi nasional di 5,4 persen dapat tercapai.



Selain dari faktor ekonomi, likuiditas perbankan juga masih memadai. Terlihat dari rasio kredit terhadap pendanaan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) yang sebesar 88,7 persen per Februari 2018. Sementara DPK perbankan terkumpul sebesar Rp5.255,30 triliun atau tumbuh 8,44 persen.









(ABD)