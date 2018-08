Kenaikan Dana Bansos 2019 Bisa Genjot Daya Beli

Jakarta: Sejumlah pihak tengah menyoroti anggaran bantuan sosial (bansos) di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2019 yang naik 28,65 persen dari senilai Rp80,25 triliun menjadi Rp103,24 triliun. Peningkatan alokasi dana tersebut dinilai sarat akan kepentingan politik menjelang Pilpres 2019.



Menurut Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, kenaikan dana bansos tak selamanya berkonotasi politis asalkan bisa menjadi intermediasi atau mengakselerasi sektor riil lewat peningkatan daya beli masyarakat.

"Kalau itu bisa dilakukan sebenarnya kita tidak perlu khawatir adanya peningkatan bansos. justru ini memang akan dibutuhkan agar menopang percepatan pemulihan daya beli sehingga memacu produktifitas di sektor riil," katanya ditemui di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.



Enny mencontohkan dana bansos yang dapat menggenjot daya beli ialah dana yang dialokasikan secara tepat sasaran. Misalnya program Rastra untuk 15,6 juta rumah tangga benar-benar menyasar keluarga miskin yang daya belinya belum terpenuhi.



"Benar-benar mengkover ke penduduk miskin dan rentan miskin," imbuh dia.



Namun demikian, Enny tidak memungkiri kenaikan dana bansos selama ini terjadi pada saat tahun politik atau menjelang Pilpres. Hal tersebut, katanya harus diantisipasi Pemerintah dengan memberikan timbal balik bagi sektor riil yang masih lesu.



"Bansos memang lebih banyak politis ini yang harus di antisipasi pemerintah bagaimana bansos bisa menjadi instrumen untuk benar-benar secara shortcut meningkatkan daya beli masyarakat," pungkasnya.





(SAW)