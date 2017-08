Kemitraan Korporasi dan Petani Mampu Cegah Tengkulak

Harga salak saat Ramadan dan Lebaran 2017 hanya Rp1.500 per kilogram hingga Rp3 ribu per kilogram.

Harga salak terendah mencapai Rp1.500 per kilogram hingga Rp3 ribu per kilogram.

Senin, 03 Jul 2017 11:29

The Economist Intelligent Unit (EIU) dan Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN) Foundation merilis indeks keberlanjutan pang…