Kadin: AS Tidak akan Mengurangi Perdagangannya yang Defisit

Metrotvnews.com, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku tak khawatir dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Meskipun pemerintah AS berencana melakukan kebijakan proteksionisme khususnya di bidang perdagangan.



Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani mengatakan, berbagai rencana Trump belum tentu bisa diwujudkan. Apalagi mereka dinilai akan melakukan assesment yang mendalam sebelum mengambil keputusan.

"Yang mengkhawatirkan yang mereka mau review (perdagangan). Tapi kalau saya sih enggak khawatir juga soal yang trade defisit AS dengan 16 negara," kata Rosan ditemui di Museum BI, Jakarta Pusat, Rabu malam 5 April 2017.Baca:Dirinya menambahkan, review yang dilakukan AS bukan untuk mengurangi berbagai kerja sama perdagangan tadi. Justru AS ingin mencari penyeimbang agar defisit yang terjadi membuat mereka menjadi surplus."Saya sudah bicara dengan atase perdagangan AS dan embassy-nya yang lebih di-assesment soal itu bukan mengurangi kuenya, mengecilkan perdagangan dengan barrier, bukan seperti itu. Justru peluang mereka untuk mencoba ekspor apa yang bisa dilakukan AS," jelas dia.Menurut dia, berbagai kebijakan AS memang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sayangnya jika AS memilih untuk proteksionisme malah membuat peluang negara lain mengambil pasar AS."Menurut kami globalisasi bukan sesuatu yang bisa ditahan juga, ini bergulir. Nanti akan ada room baru, mungkin selama ini AS leading mungkin nanti Tiongkok akan step up. Jadi itu menurut saya gejala yang harus kita hadapi, itu pasti akan ada yang replace. Ya enggak perlu khawatir," pungkasnya.(AHL)