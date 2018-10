Menaker Optimistis Indonesia Sanggup Hadapi Revolusi Industri 4.0

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri optimistis melalui kerja sama semua pihak, Indonesia sanggup bertahan menghadapi era Revolusi Industri (RI) 4.0 dengan segala peluang dan tantangannya.



Dikatakan Menaker, saat memasuki RI 1.0, RI 2.0 dan RI 3.0, awalnya juga dipenuhi respons kekhawatiran. Namun pada akhirnya, Indonesia bisa bertahan dan melampauinya.

"Demikian pula menghadapi RI 4.0, semua orang heboh. Tapi saya yakin akhirnya bisa melewatinya. Hanya masalahnya tahapan RI 1.0 hingga RI 3.0, berjalan lebih predictable karena waktunya lebih panjang," ujar Hanif pada acara konferensi regional bertema Workshop 4.0 The Fourth Industrial Revolution, Digitalization & Work 4.0–A Right To Training, di Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.



Dalam menghadapai RI 4.0, konsekuensi yang muncul di tingkat industri terkait pekerjaan dan skills yang dibutuhkan pasar. Masalah ini harus bisa ditemukan solusinya oleh pemerintah, industri dan serikat pekerja, dunia usaha, LSM, serta perguruan tinggi.



"Semua pihak harus mengepung persoalan ini, sehingga investasi SDM bisa merespons perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi,” kata Hanif.



Hanif menjelaskan RI 4.0 menyangkut proses produksi di seluruh dunia yang mengkombinasikan tiga unsur penting, yakni manusia, mesin/robot, dan big data. Kombinasi tiga unsur itu akan menggerakkan seluruh produksi menjadi lebih efisien dan lebih cepat, dan lebih masif.



Menaker tak memungkiri perkembangan teknologi informasi yang cepat dan masif akan berdampak pada hilangnya sejumlah pekerjaan. Tetapi pada saat bersamaan juga muncul pekerjaan baru.



Pemerintah saat ini terus melakukan pemetaan pekerjaan pada masa depan, khususnya di sektor yang tumbuh dan akan berkembang dan tak lagi relevan. Ketika pekerjaan berubah, maka hal yang berubah adalah tuntutan keterampilannya.



“Ini menjadi pekerjaan besar, ketika tuntutan keterampilan berubah, bagaimana skema pendidikan dan pelatihannya? Banyak perguruan tinggi yang didirikan masa Belanda dan sebelum kemerdekaan, hingga hari ini fakultasnya masih sama. Sementara pekerjaan sudah berubah. Jadi fakultas baru dan kejuruan baru muncul, tapi kejuruan lama masih ada," katanya.



Isu pelatihan vokasi (vocational training), kata Menaker Hanif perlu mendapat perhatian penting karena memiliki kelenturan dalam mendorong perubahan keterampilan di masyarakat.



"Vocational training menjadi bagian institusi yang perlu untuk dikembangkan kurikulumnya untuk dapat bersaing sesuai kebutuhan pasar,” ucapnya.





