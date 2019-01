Agus Martowardojo Jadi Komisaris Utama Tokopedia

Jakarta: Tokopedia mengumumkan Agus Martowardojo bergabung dalam jajaran kepemimpinan perusahaan sebagai Komisaris Utama pada Kamis, 10 Januari 2019.



CEO sekaligus Co-Founder Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan bergabungnya Agus ke Tokopedia saat perusahaan teknologi terdepan di Indonesia ini memasuki fase pertumbuhan baru.

Selain itu Tokopedia tengah mengembangkan ekosistemnya menjadi infrastructure-as-a-service (IaaS) untuk memberdayakan dan memperkuat perekonomian Indonesia secara inklusif, baik online maupun offline.



"Pengalaman dan kearifan Pak Agus Martowardojo akan sangat berharga dalam membina para pemimpin dan institusi Tokopedia untuk menjadi perusahaan teknologi kelas dunia. Kehadiran Pak Agus akan memperkuat momentum kinerja perusahaan yang tengah memasuki tahun ke-10 mewujudkan misi pemerataan ekonomi secara digital," kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.



Komisaris Utama Tokopedia Agus Martowardojo mengatakan jika Tokopedia sangat konsisten memberdayakan masyarakat melalui teknologi, sehingga ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara kuat, seimbang, dan berkesinambungan.



"Saya senang dapat bergabung dengan Tokopedia dan mengontribusikan pengalaman saya untuk mendukung cita-cita perusahaan dalam mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif," tutur mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) tersebut.



Agus Martowardojo memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai bankir, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sebagai Gubernur Bank Indonesia, Agus aktif memelihara stabilitas dan ketahanan perekonomian Indonesia, melalui pengelolaan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran dan peredaran uang Rupiah yang kredibel.



Ia mengeluarkan kebijakan-kebijakan inovatif, termasuk kebijakan Bank Indonesia 7-days Reverse Repo Rate yang memperkuat transmisi kebijakan moneter dan upaya pengendalian inflasi yang terpadu di seluruh daerah di Indonesia.



Selama mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan periode 2010-2013, Agus melakukan pengelolaan kebijakan fiskal yang disiplin dan efektif untuk mendorong pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional yang lebih baik. Agus berperan dalam meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki efektivitas pengeluaran negara dan memperkuat tata kelola.



Pada periode tersebut, Indonesia mencapai perbaikan peringkat utang dari Fitch dan Moody’s menjadi status investment grade.



Demikian pula ketika menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri periode 2005-2010, Agus melakukan transformasi untuk memperkuat kinerja Bank Mandiri, mengembangkan unit-unit bisnis strategis, menekan kredit bermasalah secara signifikan dan membangun budaya kerja berbasis kinerja dan berintegritas. Di periode tersebut, Agus juga mengembangkan bisnis Bank Mandiri melalui aksi korporasi berupa akuisisi, joint venture, dan aliansi yang bersifat strategis.



Sederet penghargaan pernah diterima oleh Agus Martowardojo, antara lain sebagai Gubernur Bank Sentral Terbaik se-Asia Pasifik dari majalah Global Markets (EuroMoney) pada 2017, Finance Minister of the Year untuk Asia Pasifik dari The Banker (Financial Times) pada 2012, dan Asia's Best Executive dari AsiaMoney pada 2006.





