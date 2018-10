Tiga Langkah Koordinasi BI Jaga Ketahanan Rupiah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi antarotoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat ketahanan eksternal.



Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan setidaknya ada tiga langkah koordinasi yang dilakukan oleh badan otoritas terkait.

Pertama, koordinasi dalam stabilisasi nilai tukar untuk mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik, khususnya obligasi pemerintah serta mempersiapkan mekanisme rekening simpanan khusus untuk menampung Devisa Hasil Ekspor (DHE).



Kedua, koordinasi dalam menurunkan transaksi berjalan melalui implementasi B20 mulai 1 September 2018. Penggunaan B20 diharapkan bisa menurunkan impor minyak dan mendorong ekspor kelapa sawit,



"Selain itu sinergi dalam akselerasi penerimaaan devisa dari destinasi pengembangan pariwisata prioritas, serta mendorong ekspor dan mengurangi impor melalui kebijakan fiskal, perdagangan, industri, dan penerapan komponen dalam negeri," kata Perry di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.



Ketiga, koordinasi dalam akselerasi pendalaman pasar keuangan untuk pembiayaan ekonomi termasuk infrastruktur melalui pembiayaan infrastruktur serta pembiayaan korporasi.



Selain itu otoritas moneter juga terus melakukan bauran kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah di antaranya menaikkan suku bunga kebijakan bunga kebijakan moneter BI7 Day Reverse Repo Rate sebesar 150 basis poin menjadi 5,75 persen selama tahun 2018.



Melakukan intervensi ganda di pasar valas dan pembelian SBN dari pasar sekunder, untuk stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya serta menjaga berkerjanya mekanisme pasar, penyediaan swap valas dan swap hedging dengan biaya yang relatif murah, serta akselerasi pendalaman pasar keuangan seperti INDONIA sebegai referensi suku bunga pasar uang, serta memberlakukan transaksi Domestic Non Deliverable Forward (DNDF).



Perry menyampaikan apa yang terjadi dengan nilai tukar rupiah dan juga kondisi di Indonesia itu harus dilihat secara relatif. Dia bilang per tanggal 2 Oktober 2018 secara year to date depresiasi rupiah sebesar 9,82 persen lebih rendah dibandingkan beberapa negara peers termasuk India (12,40 persen), Afrika Selatan (13,83 persen), Brazil (17,59 persen) dan Turki (37,26 persen).



Lebih jauh bank sentral akan mencermati perkembangan perekonomian seperti defisit transaksi berjalan, nilai tukar, stabilitas sistem keuangan, dan inflasi untuk menempuh langkah lanjutan guna memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.









(SAW)