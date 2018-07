DBS Andalkan Transformasi Digital

Singapura: DBS Bank mengandalkan transformasi digital sebagai langkah untuk mendekatkan diri kepada nasabah. Dengan perkembangan digital yang begitu pesat, DBS Bank berharap transformasi digital akan meningkatkan efektivitas serta manfaat yang lebih bagi nasabahnya.



CEO DBS Piyush Gupta mengatakan, sejak tahun pendirian 50 tahun lalu, DBS selalu memiliki sejarah untuk terus mencoba dan berinovasi. Lima tahun berlalu, dirinya membayangkan masa depan perbankan akan menjadi satu ditandai dengan perubahan yang cepat.

"Sejak itu, kami telah secara proaktif dengan satu tujuan dalam pikiran untuk membuat perbankan lebih sederhana, lebih cepat dan lebih baik bagi pelanggan kami," kata Piyush dalam media briefieng di DBS Marina Bay Financial Centre, Singapura, Kamis, 12 Juli 2018.



DBS meyakini mengembangkan suatu metode untuk mengukur nilai finansial yang diciptakan dengan digitalisasi. Melalui metodologi ini, DBS menyusun rencana bisnis yang efektif untuk mendorong perilaku digital di antara konsumen, membuat lebih mudah bagi pelanggan untuk terlibat dengan bank secara online.



Sebagai percobaan terhadap strategi transformasi digital yang dilakukan, DBS meningkatkan cost income ratio dari 45,4 persen di 2015 hingga 43 persen di 2017. Pendapatan DBS juga telah mengalami peningkatan sebesar 10,4 persen selama periode yang sama.



Selain itu, DBS juga mendukung usaha kecil dan mikro (UKM) di Asia melalui konektivitas regional dan inovasi digital. DBS berhasil mendorong UKM di Singapura dan Hong Kong untuk menggunakan digital, dan kemudian menerapkannya di India, Tiongkok, dan Indonesia.



Dengan keunggulan ini, DBS mendapatkan predikat sebagai World's Best Digital Bank dan World's Best SME Bank UKM Terbaik di Dunia oleh Euromoney. DBS menjadi bank pertama di Asia dan Singapura untuk memenangkan dua penghargaan dalam kategori global di Euromoney Awards for Excellence 2018.



"DBS telah menunjukkan kekuatan untuk mengartikulasikan tentang perbankan digital. DBS telah memanfaatkan kelebihan digitalnya untuk memberikan solusi yang mudah, cepat, dan komprehensif bagi masyarakat dan UKM. Ini sangat membantu untuk pertumbuhan bisnis," kata Euromoney.









(AHL)