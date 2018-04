Kemenhub Tekankan tak Bisa Atur Harga Ojek Online

Dulu, Rudi mengantongi Rp9 juta per bulan. Kini, untuk mendapatkan Rp90 ribu sehari saja sulit.

Wacana tarif batas bawah ojek online menjadi Rp2 ribu per kilometer (km) dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan pada infl…

Angka Rp2 ribu per kilometer dianggap ideal.

Usulan kenaikan mencapai Rp3.500 per kilometer (km) berpotensi menurunkan jumlah penumpang.

gojek Selasa, 03 Apr 2018 19:40 Selasa, 03 Apr 2018 19:40

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menjelaskan tarif bawah yang akan direncanakan untuk mendukung persaing…