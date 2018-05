Depresiasi Rupiah, Ekonom Sebut Pemerintah Belum Mampu Perkuat Ekspor

Jakarta: Pengamat ekonomi Didik J Rachbini menilai pemerintah belum mampu menggenjot sektor ekspor di tengah depresiasi nilai tukar rupiah yang kini melampaui Rp14 ribu per USD. Hal itu katanya, tampak dari angka pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 sebesar 5,06 persen dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat di level 4,94 persen.



"Selama pemerintah tidak bisa memperkuat sektor luar negeri yaitu ekspor daya saing keluar tidak beres maka nilai tukar rupiah akan lemah. Terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah dan konsumsi masyarakat tanpa sentuhan pemerintah," katanya kepada Medcom.id ditemui di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

Didik mengungkapkan, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendorong sektor industri dalam negeri agar memberi nilai tambah pada laju pertumbuhan ekonomi. Kabinet Jokowi-JK, lanjutnya dapat memodifikasi kebijakan pemerintahan sebelumnya, seperti memperkuat perbankan dan mengefisienkan pemasukan dari bea cukai.



"Jadi kabinet ini tidak berperestasi terbukti. Ya ikuti saja kebijakan yang sudah dilakukan teknokrat tahun 80-an dengan modifikasi beberapa," imbuh dia.



Mantan Menteri Saleh Husein menambahkan, pemerintah dapat memanfaatkan ekspor komoditi sawit dan raw material di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS. Tercatat sumber devisa paling besar berasal dari ekspor sawit dengan nilai USD21 miliar. Sementara nilai ekspor tekstil lebih kecil dibandingkan impor bahan bakunya yang mencapai USD18 miliar.



"Ekspor sawit, nikel, bauksit, itu kan raw material termasuk batu bara. Ada juga barang konsumsi lain kayak cokelat. Nah kalau nilai dolarnya naik ya daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera akan bahagia," tutur Saleh.



Mengutip data Bloomberg pada Rabu sore 9 Mei 2018, rupiah ditutup menguat tipis ke level Rp14.084 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp14.085 per USD.



Rupiah terpantau menguat hingga mencapai 32 poin atau setara 0,23 persen. Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp14.084-Rp14.085 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,90 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.080 per USD, yang mencapai 40 poin atau setara 0,28 persen. Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.074 per USD.





