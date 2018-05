Berbagi Strategi Pemasaran di Jakarta Marketing Week 2018

Jakarta: MarkPlus Inc kembali menggelar Jakarta Marketing Week 2018 yang bertajuk Indonesia WOW Jakarta NOW, New Experience, OMNI Lifestyle. Acara tersebut merupakan pagelaran pemasaran yang digelar sejak 2013.



Founder & Chairman MarkPlus Inc Hermawan Kartajaya menjelaskan tema tersebut sangat sesuai dengan dinamika marketing dan consumer behaviour terkini.

"Brand yang berhasil bukan hanya membuat konsumen WOW! tapi juga NOW! Ketika kita merasa WOW! dengan sebuah produk atau layanan, akan ada dorongan untuk berbagi langsung kepada rekan-rekannya lewat media sosial, saat itu juga alias NOW! Jadi parameter sebuah brand tidak hanya WOW! tapi juga harus NOW!" ujarnya di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Senin, 2 Mei 2018.



Ia menambahkan, tema New Experience, OMNI Lifestyle yang dibawa memiliki makna tersendiri, yang mengartikan pengalaman baru dari offline menjadi online. "Dengan acara ini, kita akan terus mendorong untuk setiap produk dapat mengaplikasikan strategi Omni," tambahnya.



Lebih lanjut, acara yang dilakukan keenam kalinya ini akan diselenggarakan selama tujuh hari dari 2-8 Mei 2018. Digelar selama sepuluh jam nonstop sejak pukul 11.00 hingga 20.00 WIB.



Adapun serangkaian acara yang diadakan berdasarkan tema. Pada pembukaan ini tema yang diusung adalah BUMN Day, hari kedua Tourism Day, hari ketiga Lifestyle Day, hari keempat Sports Day, hari kelima Enterepreneural Day, hari keenam Omni Day, dan ditutup dengan MarkPlus Day.









