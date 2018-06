Menhub Hibur dengan Lagu Lawas saat Silaturahmi

Jakarta: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menggelar silaturahmi kepada jajaran petinggi lembaga negara dan pemimpin kedutaan besar dalam rangka Lebaran 2018. Silaturahmi tersebut diadakan di kediaman dinas yang terletak Jalan Widya Chandra IV Nomor 19 Jakarta Selatan.



Dalam acara tersebut turut hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Duta Besar (Dubes) Jepang di Indonesia Masafumi Ishi, serta Dubes Australia untuk Indonesia Gary Quinlan.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II tersebut menuturkan acara tersebut merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo, untuk dapat memberikan kebahagian di hari yang fitrah.





Menteri Perhubungan Budi Karya bersama istri saat mengadakan open house.



"Saya bersyukur menjumpai hari yang suci ini, seperti amanat Pak Presiden memberikan kebahagiaan. Kita hendaknya menjaga persahabatan ini tetap berlangsung karena ini amanah dan kita harus menjalani itu," ujarnya saat open house di rumahnya, di Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018.



Personel Elek Yok Band ini turut menghibur tamu-tamu yang mengunjungi kediamannya. Menduduki posisi vokalis, tentunya Menteri PUPR yang piawai dalam menabuh drum sukses membuat para tamu bersenandung di tengah suasana rintik hujan.



Adapun lagu yang mereka bawakan adalah Bento milik Iwan Fals, Have You Ever See The Rain milik Creedence Clearwater Revival, dan Ku Tak Bisa milik Slank.





(AHL)