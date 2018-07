Gaikindo akan Berikan Denda untuk Pemasok BBM Non-B20

Jakarta: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengatakan pihaknya tidak akan menolerir pihak yang masih suplai Bahan Bakar Minyak non biosolar (B20).



"Dalam meeting (rapat koordinasi biodiesel) kalau masih menyuplai BBM solar non-bio akan didenda Rp6.000 per liter," ujar Ketua Gaikindo Yohannes Nangoi usai melakukan rakor biodiesel, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018.



Ia menambahkan nantinya tidak ada lagi kendaraan bermotor yang tidak menggunakan pertamina dex atau biodiesel. Pasalnya saat ini beberapa kendaraan telah menggunakan bahan tersebut.



"Nah sampai saat ini sebetulnya penggunaan BBM B20 telah dilaksanakan oleh truk kita dan bus sudah dijalankan," tambahnya.



Penerapan penggunaan kandungan biodiesel atau campuran kelapa sawit pada mandatory atau kewajiban di BBM solar 20 persen (B20) untuk jenis non-public service (PSO) obligation atau nonsubsidi ternyata masih sangat rendah.



Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru dan Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Andriah Feby Misna mengatakan di 2018 ini non-PSO baru sebesar enam persen. Tahun lalu mencapai delapan persen. Sedangkan untuk PSO atau kegiatan yang disubsidi solarnya sudah 92 persen kandungan dieselnya tahun lalu dan tahun ini posisi saat ini sekitar 34 persen.



"Rencana pemerintah menerapkan B20 di seluruh sektor. Dari 2016 semua sektor sebenarnya sudah harus menerapkan B20, kenyataannya PSO sudah jalan, tapi non-PSO belum menerapkan ini," kata Andriah di Ditjen EBTKE.

(SAW)