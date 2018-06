Teknologi Dinilai Mampu Tingkatkan Daya Beli Kopra

Manado: Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sulut Ivanry Matu menilai pemanfaatan teknologi pada produk turunan kelapa akan mampu meningkatkan daya beli kopra.



"Sudah saatnya ada sentuhan teknologi pada produk kopra seperti yang dilakukan di Filipina," katanya di Manado, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 24 Juni 2018.

Dia mengatakan harus ada strategi penerapan teknologi pengolahan kelapa untuk semua produk turunannya, selain tentunya diimbangi juga dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta akses pasar. Harus diakui, katanya, saat ini yang menjadi andalan hanya daging kelapa yang dibuat kopra. "Jika ada sentuhan teknologi di dalamnya pasti akan lebih berdaya saing," katanya.



Dia mengatakan anjloknya harga kopra di sentra perdagangan Sulut yang mencapai Rp4 ribu per kilogram, telah menghantam tingkat kesejahteraan petani kelapa. "Saya juga merasakannya, karena saya sebagai anak petani kelapa," tambahnya.



Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak, namun yang perlu diubah yakni pola pikir petani kelapa sehingga bukan hanya menghasilkan kopra saja, tapi turunan yang lain juga.



Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perinduatrian dan Perdagangan Sulut Hanny Wajong menambahkan harga kopra turun dari Rp7 ribu per kg menjadi Rp4 ribu per kg di sentra perdagangan Kota Manado dan sekitarnya.



Pemerintah, katanya, tidak bisa mengintervensi harga kopra terlalu jauh, karena itu barang bebas dan mengikuti harga dunia. Namun, katanya, pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan sehingga pedagang pengumpul tidak mempermainkan harga.







