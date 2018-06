Aset BTN Tembus Peringkat Lima Terbesar

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN menembus posisi lima besar bank dari segi aset. Aksi berbenah dan transformasi menjadi kunci utama yang akhirnya membuat BTN kembali meraih predikat sebagai Bank Terbaik 2018.



Predikat tersebut diraih atas keberhasilan perseroan mencatatkan lompatan posisi aset selama enam tahun terakhir dan berhasil menembus peringkat kelima bank dengan aset terbesar. Direktur Keuangan & Treasury BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan aksi berbenah dan transformasi menjadi kunci utama keberhasilan yang berhasil diraih.

Predikat sebagai Bank Terbaik 2018 yang disematkan kepada BTN, lanjutnya, menjadi pemacu bagi manajemen untuk terus menggelar transformasi dan membawa BTN menjadi global player. Sejumlah sentimen positif diharapkan berdatangan guna memacu bisnis lebih baik di masa mendatang.



"Berbagai transformasi akan terus kami lakukan untuk mencapai target menjadikan BTN sebagai global player pada 2025 mendatang," jelas Iman, usai menerima penghargaan 'Bank Terbaik 2018', di Jakarta, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Juni 2018.



BTN meraih predikat sebagai Bank Terbaik 2018 pada kategori Bank Umum dengan modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun. Dari 17 bank yang masuk dalam kategori, BTN berhasil meraih predikat Bank Terbaik 2018. Predikat juga diberikan berdasarkan 12 kriteria pemeringkatan berdasarkan rasio keuangan perusahaan bank terpilih, termasuk menyeleksi dari segi aset.







Menilik ke belakang, bank yang dulunya bernama 'Postspaarbank' tersebut tercatat masih berada di peringkat ke-11 pada 2013. Namun, pada akhir 2017, BTN berhasil melompat lima posisi hingga naik ke peringkat enam. Kemudian, pada triwulan I-2018, BTN kembali menyalip dan menempati posisi kelima sebagai bank dengan aset terbesar (bank only).



Adapun Iman menerapkan beberapa tahapan transformasi untuk memacu kinerja bisnis. Pada tahap transformasi pertama bertajuk 'Periode Survival' yang digelar sejak 2013-2015, manajemen di bawah komandonya terus berupaya mengatasi masalah kredit bermasalah.



Pada tahap transformasi kedua yakni 'Periode Digital Banking' yang berlangsung sejak pertengahan 2015-2019, di mana BTN menggelar lompatan dengan melakukan transformasi digital di seluruh lini dan unsur bisnisnya. Dengan berbagai transformasi tersebut, BTN tak hanya sukses menorehkan kinerja positif.



Kedepannya, BTN masih akan melakukan tahapan akhir transformasi yakni 'Periode Global Playership' yang dimulai sejak 2019-2025. Pada periode tersebut, Iman membidik akan mampu menjadikan BTN menjadi produk dan layanan perbankan yang beroperasi secara internasional.



Sementara itu, emiten bersandi saham BBTN ini terus mencatatkan pertumbuhan aset jauh di atas rata-rata industri perbankan nasional. Per Mei 2018, aset bank spesialis kredit perumahan tersebut tumbuh 20 persen secara tahunan atau naik dari Rp158,2 triliun per Mei 2017 menjadi Rp189,68 triliun.



Sebaliknya, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merekam aset industri perbankan nasional hanya tumbuh sebanyak sembilan persen secara tahun ke tahun per April 2018. Pertumbuhan aset BBTN ditopang laju penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh di level 20,58 persen yoy per Mei 2018.



Data keuangan BTN mencatat pada Mei 2018 telah menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp209,23 triliun atau naik dari Rp173,52 triliun pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, data OJK menyebutkan kredit perbankan secara nasional hanya tumbuh sebesar sembilan persen yoy per April 2018.









