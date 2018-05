Regulasi yang Dianggap Melindungi Impor Hortikultura Direvisi

Jakarta: Pemerintah akan merevisi regulasi yang dianggap menghambat telah melindungi impor produk hortikultura. Keputusan merevisi regulasi ini dilakukan pasca-kalahnya Indonesia dalam gugatan pemerintah Selandia Baru dan Amerika Serikat (AS) pada akhir 2017.



"Kita kalah hortikultura. Sekarang kita diminta melakukan aksi apa, mengimplementasikan keputusan panel," Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.

Dalam gugatan yang diajukan pemerintah Selandia Baru dan AS dianggap melakukan pelanggaran perjanjian dagang internasional dengan melakukan pengetatan impor produk pertanian dan peternakan.



"Ada beberapa Permendag yang harus diubah. Saya dalam satu bulan bisa. Nanti akan dibahas akhir minggu ini dengan masing-masing kementerian berapa lama terhadap aturan yang harus dilakukan revisi," jelas dia.



Adapun beberapa aturan yang digugat oleh Selandia Baru dan AS yang akan direvisi oleh pemerintah Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16/2013 atau Permendag No 71/2015 tentang Ketentuan Produk Impor Hortikultura (KPIH), Permendag No 5/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.





(AHL)