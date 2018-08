Technoplast Fokus Pertahankan Kualitas

Tangerang: PT Trisinar Indopratama, perusahaan yang merupakan produsen plasticware dengan merek Technoplast terbesar di Indonesia, punya cara tersendiri agar tetap eksis di era digital. Perusahaan manufaktur asli dalam negeri yang memproduksi peralatan rumah tangga tersebut menerapkan strategi khusus agar tetap bertahan di tengah ketatnya persaingan industri plasticware.



"Jika ingin membuat suatu produk terkenal, perlahan-lahan harus bangun merk. Strategi penting, dimana formula untuk bertahan di bisnis apapun, ketika banyak orang bermain di harga, kita justru tetap fokus dengan kualitas," ujar CEO Technoplast Sjamsoe Fajar Indra saat menerima kunjungan media di pabriknya yang berlokasi di Cikupa, Tangerang, Rabu, 8 Agustus 2018.

Berkat strategi tersebut, Fajar mengatakan, Technoplast mencatatkan pertumbuhan sebesar empat persen untuk memenuhi total kebutuhan pasar domestik dan mancanegara.



"Pertumbuhan yang kami catat ini berasal dari banyak faktor, salah satunya yaitu tingginya permintaan seasonal produk. Tentunya itu juga berpengaruh pada peningkatan produksi," kata Fajar.



Hal yang sama diungkapkan Director of Marketing & Sales Technoplast, Ellies Kiswoto. Dirinya menyikapi dinamika fluktuasi dalam industri manufaktur dengan menerapkan strategi khusus yang sudah diimplementasikan di perusahaan.



"Pasar domestik dan mancanegara juga mengalami pasang surut. Dan yang kita lakukan di Technoplast, jika salah satu pasar sedang kurang menggairahkan, kita gencar dengan pendekatan. Salah satunya dengan pameran. Jika pameran di luat negeri, kita lakukan di negata yang terdapat loyal customer. Dan untuk pasar dalam negeri, kita gencar mengadakan promosi dan aktivitas marketing lainnya," jelas Ellies.



Ellies menambahkan saat ini Technoplast telah memasarkan produk rumah tangga seperti tumbler ke berbagai negara dengan meliputi Asia, Amerika, dan Timur Tengah. "Yang paling besar kami memasarkan ke wilayah Asia dengan unggulan produk botol minum, dan akan kami perluas lagi jaringan distribusi," ucapnya.



Selain itu, Director of Manufacturing Technoplast Sjamsoe Tahar Indra menjelaskan pabrik yang dilengkapi total 53 mesin dengan kapasitas produksi sebanyak delapan juta produk per tahun telah menerapkan standarnisasi terhadap kualitas produk.



"Sebagai produk personal ware, kita melakukan sistem yang terintegrasi demi menjamin kualitas tinggi dari produk yang kami hasilkan. Kualitas tersebut dengan menerapkan berbagai standarisasi yang membuat sistem produksi di pabrik ini sangat terjaga dan dapat dipertanggung jawabkan," papar Tahar.



Selain pemaparan yang diberikan oleh petinggi Technoplast, awak media diperkenankan untuk melihat aktivitas pabrik, bagaimana proses produksi di pabrik yang telah berdiri selama 20 tahun tersebut.



Technoplast merupakan produk peralatan rumah tangga dengan produk unggulannya berupa botol minum berupa plastik, dengan memiliki lisensi lebih dari 50, salah satunya Disney & Marvel.





(SAW)