Kemendag Tetapkan Harga Eceran Tertinggi Kebutuhan Pokok

Metrotvnews.com,Jakarta: Kementerian menyiapkan antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi menjelang Ramadan. Caranya, menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk gula, minyak goreng dan daging sapi.



Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Perdagangan, Suhanto, mengatakan, pihaknya telah melakukan kesepakatan dengan distributor ritel modern agar pedagang menjual harga gula, minyak goreng dan daging sapi tidak melebihi batas harga tertinggi.



Suhanto mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah berwenang mengatur harga eceran tertinggi bahan kebutuhan pokok.



"Kemendag bersama distributor ritel telah menyepakati harga eceran tertinggi gula Rp12.500 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp11 ribu per liter dan daging beku Rp80 ribu per kilogram," kata Suhanto seperti dikutip Antara, Rabu 12 April 2017.



Ia mengatakan, kesepakatan ini perlu disosialisasikan kepada bupati dan wali kota agar sama-sama mengontrol harga. Kemendag ingin HET tersebut benar-benar terealisasi di lapangan. "Kami berharap kebijakan itu dapat menekan kenaikan harga, sehingga inflasi juga terjaga," ujanya.



Suhanto memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok mencukupi. Berdasarkan hasil pantauan harian tidak ada yang kurang. "Masyarakat tidak perlu khawatir dan jangan sampai berbelanja dalam

jumlah besar," katanya.



Suhanto mengatakan, pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan dan menjaga kestabilan harga.





