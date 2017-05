Program Inklusi Keuangan Indonesia Diapresiasi Internasional

Metrotvnews.com, Jakarta: Program inklusi keuangan Indonesia yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian dan lembaga mendapat apresiasi internasional. Salah satunya dengan diraihnya penghargaan di Global Inclusioan Award 2017 yang mengungguli negara-negara Asia Pasifik lainnya.



"Program inklusi keuangan sudah menjadi program internasional dan OJK bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga dinilai menjalankannya dengan baik sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad, di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 10 Mei 2017.

Indonesia dinilai telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi masyarakat Indonesia yang tampak dari berbagai upaya untuk memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019 dan target peningkatan literasi keuangan per tahunnya sebesar dua persen."Tiga aspek keberhasilan program inklusi keuangan dan literasi dengan beragam pendekatan yang mempertimbangkan, prioritas sasaran, siklus kehidupan, wilayah geografis, dan demografi yang potensial memberikan dampak besar bagi peningkatan literasi dan inklusi keuangan," jelas dia.Indonesia membangun sinergi positif dalam rangka implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) OJK bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, Bank Indonesia (BI), industri jasa keuangan, universitas, sekolah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)."Indonesia memastikan program inklusi keuangan yang dilaksanakan memiliki dampak positif yang luas, terukur, dan berkelanjutan. Dari sisi regulasi dan strategi, OJK sejak berdiri pada 2013 telah mendorong industri keuangan dan berbagai pihak terkait untuk melakukan berbagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan," pungkasnya.Dalam The Global Inclusion Award 2017 Indoneska berhasil bersaing dengan India dan Pakistan dalam penilaian final untuk kawasan Asia Pasifik. Penghargaan ini diberikan Child and Youth Finance International (CYFI) dan kelompok-kelompok negara G-20 bekerja sama dengan pemerintah Jerman selaku tuan rumah.(AHL)