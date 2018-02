Cuci Gudang, Harga Beras PIBC Turun Rp625 per Kg

Jakarta: Masa panen raya dimulai pada penghujung Januari 2018. Beras stok lama mulai dikeluarkan dari gudang. Harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) pun turun berkisar Rp400 hingga Rp625 per kilogram (kg).



Berbekal fakta tersebut, Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi, menanggapi pemberitaan perihal beras kritis dengan mengatakan, "Stok beras di PIBC berada di kisaran 22 ribu ton hingga 23 ribu ton. Harga beras pun turun Rp400 hingga Rp625 per kg. Ini supaya dipahami bersama, bahwa saat ini justru sedang cuci gudang, beras stok lama dengan harga tinggi sekarang dikeluarkan”.

“Pedagang melepas barang dagangannya dengan harapan akan mengisi beras baru. Diakui situasi ini paling tinggal seminggu. Beras dari panen raya sudah masuk ke pasar," ucap Arief.



Ditanya soal kemungkinan terjadi penimbunan, Arief meyakini, tidak ada yang berani melakukannya. "Bila menimbun itu aneh, pasti rugi karena harga sudah mulai turun. Satgas Pangan juga pasti langsung mengetahui dan menindak," kata dia.



Sementara itu, Billy salah satu pedagang beras di Cipinang mengatakan bahwa stok beras di Cipinang saat ini aman, "Siapa bilang beras kritis? Sekarang beras aman dan sangat aman."



Para pedagang di Cipinang, kata Billy, terus menerima pasokan beras terutama dari Demak dan Jawa Tengah. Saat ini, harga sudah turun Rp400 hingga Rp1.000. Kalau beras tadinya sempat menyentuh di angka Rp11.500, sekarang ini harga Rp10.500," ujar Billy yang juga pengusaha penggilingan padi di Sragen, Jawa Tengah.



Harga beras di PIBC Minggu, 4 Februari 2018, turun Rp400 hingga Rp625 per kg dibandingkan pada 26 Januari 2018. Beras Jenis IR64-III sebelumnya Rp8.900, turun Rp400 menjadi Rp8.500 per kg. Beras IR64-II semula Rp12.075 turun Rp625, menjadi Rp11.450 per kg. Beras IR64-I semula Rp12.650, turun Rp600, menjadi Rp12.050 per kg. Beras IR-42 semula Rp12.600 turun Rp350, menjadi Rp12.250 per kg. Beras Muncul-II semula Rp12.400 turun Rp400, menjadi Rp12 ribu per kg. Beras Ketan putih biasa semula Rp23.575 turun Rp7.075, menjadi Rp16.500 per kg.



Sementara itu, harga gabah di Sumatera Selatan turun Rp1.000 per kg. Demikian juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur turun berkisar Rp600 hingga Rp800 per kg.



Jawa Barat mulai panen raya padi pada Februari 2018, seluas 230 ribu hektare yang meliputi Sukabumi 37 ribu hektare, Cianjur 31 ribu hektare, Garut 21 ribu hektare, Indramayu 16 ribu hektare, dan Subang 15 ribu hektare, dan beberapa kabupaten lain.



Jawa Tengah memasuki panen raya pada Februari 2018 seluas 328 ribu hektare. Panen raya di Demak seluas 35 ribu hektare, Blora 35 ribu hektare, Grobogan 32 ribu hektare, Sragen 30 ribu hektare, Pati 25 ribu hektare, dan Kebumen 22 ribu hektare. Jawa Timur juga panen padi pada Februari 2018 seluas 239 ribu hektare, terutama di Ngawi, Bojonegoro, dan Lamongan.



Ketua DPD Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) DKI Jakarta Nellys Sukidi menyampaikan harapannya, "Pada panen raya ini, Bulog agar merespons positif dengan menyerap beras petani setidaknya 60-70 persen dari target serap setahun."



Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, "Pada panen raya ini, sesuai kesepakatan Bulog akan menyerap target minimal 2,2 juta ton beras pada Januari hingga Juni 2018. Kini sudah dibentuk Tim Serap Gabah/Beras Petani dan siap terjun ke lapangan," tutur Agung.





