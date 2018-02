Lembaga Internasional Lainnya Diharapkan Naikkan Rating RI

Jakarta: Menko Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan kenaikan peringkat kredit Indonesia dari lembaga pemeringkat Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) menjadi awal yang baik.



Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengharapkan kenaikan peringkat dari JCR akan diikuti oleh lembaga rating lainnya seperti Moody's, Fitch Rating dan S&P untuk juga ikut melakukan penyesuaian.



"Ya kita berharap begitu. Tapi memang lembaga pemeringkat Jepang itu umumnya lebih dulu (menaikan peringkat)," kata Darmin di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Februari 2018.



Sebelumnya, Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR) menaikkan peringkat kredit atau sovereign credit rating Indonesia dari posisi BBB- dengan outlook positif menjadi BBB dengan outlook stable, Kamis, 8 Februari 2018.



JCR sebelumnya memperbaiki outlook SCR Republik Indonesia dari Stable menjadi Positive, sekaligus mengafirmasi rating pada BBB- (Investment Grade) pada 7 Maret 2017. JCR menyatakan menyatakan bahwa faktor kunci yang mendukung kenaikan SCR Indonesia adalah upaya sinergi Pemerintah dalam melakukan reformasi struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



