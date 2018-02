Harga Komoditas Naik Jelang Imlek

Solo: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di Kota Surakarta naik menjelang perayaan Tahun Baru Imlek yang bertepatan dengan 16 Februari 2018. Komoditas itu seperti bawang putih dan bawang merah.



"Salah satunya bawang putih, sudah seminggu ini mengalami kenaikan harga dari Rp20 ribu per kg menjadi Rp34 ribu per kg," kata salah satu pedagang Pasar Legi, Sri Rahayu, di Solo dikutip dari Antara, Senin, 12 Februari 2018.

Sementara harga bawang merah, dikatakannya, mengalami kenaikan dari Rp15 ribu per kg menjadi Rp17 ribu per kg. Menurut dia, kenaikan dua komoditas tersebut terjadi karena minimnya pasokan dari distributor.



"Kata distributornya pasokan barang impornya berkurang, saya tidak tahu sebabnya apa. Padahal biasanya kalau saat Imlek seperti ini pembelian dari konsumen banyak, terutama dari yang merayakan," katanya.



Komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga yaitu telur ayam ras dari Rp18.500 per kg menjadi Rp20 ribu per kg. Pedagang telur, Devi, mengatakan kenaikan telur ayam ras tersebut terjadi sejak tiga hari yang lalu.



Sedangkan untuk beras, dikatakannya, mengalami penurunan harga walaupun sedikit. Ia mengatakan harga beras kualitas medium turun dari Rp11.700 per kg menjadi Rp11.500 per kg.



"Kalau untuk beras kualitas premium harganya juga turun tetapi sedikit, dari Rp12.200 per kg menjadi Rp12 ribu per kg," katanya.



Sementara itu, pedagang lain, Sakiyem, mengatakan untuk harga daging ayam masih stabil tinggi, yaitu Rp33 ribu per kg. Menurut dia, dari tahun baru hingga saat ini harga daging ayam belum mengalami penurunan.



"Sejak mengalami kenaikan saya tidak berani stok banyak, takut 'nggak' laku. Tetapi selama mendekati Imlek ini saya berani stok banyak karena biasanya permintaan dari pembeli juga banyak," pungkas dia.







(SAW)