Lirik Kebiasaan Orang-Orang Sukses di Dunia

CHARLES Richard Nicholas Branson atau Richard Branson merupakan milioner pemilik Virgin Group. Dia keluar dari sekolah pada usia 16 tahun untuk melanjutkan bisnisnya.



Berangkat dari sana, Branson bertemu dan bekerja dengan banyak pengusaha sukses dan pemimpin besar. Selama 50 tahun Ia memasuki dunia usaha, Branson memberitahukan lima kebiasaan yang dimiliki para pengusaha sukses dan pemimpin besar tersebut.

Berikut adalah lima kebiasaan yang dimiliki pengusaha sukses:



1. Bersahabat dengan kegagalan.

"Tidak ada orang yang menemui kesempurnaan di awal. Bisnis seperti halnya permainan catur, kita harus belajar cepat dari kesalahan dan bergerak maju," tulis Branson. Belajar dari kegagalan juga menjadi rahasia sukses founder Spanx, Sara Blakely.



2. Berpikir besar.

"Pengusaha yang sukses melahirkan ide dan membiarkannya mengalir," tulis Branson. Branson tak melihat The Virgin sebagai sebuah benda. Pikiran ini Branson tanamkan ketika mulai mendirikan The Virgin. Hal tersebut membesarkan The Virgin hingga menaungi 360 perusahaan.



3. Berkomunikasi dengan baik.

"Komunikasi menjadikan dunia ini berjalan, membuat manusia saling terkoneksi, memberikan manusia kesempatan untuk belajar, dan tumbuh," tulis Branson. Komunikasi efektif bukan hanya tentang pandai berbicara di depan publik, dalam dunia usaha pengusaha sukses lebih banyak mendengar daripada berbicara.



4. Memperhitungkan risiko.

"Orang yang beruntung dalam bisnis adalah mereka siap menghadapi risiko terbesar," tulis Branson. Petuah tersebut yang sama yang diberikan co-founder PayPal Peter Thiel kepada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg.



5. Membangun kekuatan tim.

"Hanya kisah dongeng yang mengatakan bahwa kita dapat menyelesaikan segala sesuatu sendiri," tulis Branson. Mark Zuckerberg mengatakan hal yang sama bahwa segala hal besar yang terjadi di dunia dilahirkan dari sebuah tim yang handal.



Itulah beberapa kebiasaan para pengusaha sukses di dunia. Semoga menginpirasi Anda untuk menjadi sukses.



E-book terbaru dari Tung Desem Waringin "61 Rahasia Menjadi Kaya". Download sekarang Klik di Sini.





(AHL)