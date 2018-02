Harga Sayuran Masih Normal di Ambon

Ambon: Harga berbagai jenis sayuran yang ditawarkan para pedagang di sejumlah pasar tradisional Kota Ambonpada pekan pertama Februari 2018 masih normal.



Dikutip dari Antara, Minggu, 4 Februari 2018, di lokasi pasar Mardika dan Batumerah, Minggu, para pedagang menawarkan harga sayur produksi petani lokal seperti sawi, kangkung, bayam merah maupun putih, kacang panjang, daun melinjo, dan daun singkong rata-rata Rp5.000 per ikat. Labu siam Rp5.000 per tiga buah, tomat Rp14.000 per kg, pare Rp10.000 per lima buah, mentimun Rp10.000 per lima buah, buncis Rp30.000 per kg.

Sayur produksi petani lokal masih murah akibat dari stok cukup banyak, bahkan ada beberapa jenis harga turun seperti kacang panjang yang biasanya bervariasi Rp7.000 per ikat hingga Rp10.000 per ikat kini masih tetap bertahan dengan harga Rp5.000 per ikat dan terong Rp7.000 per ikat (lima buah).



Salah seorang pedagang, Rita mengemukakan, harus pandai berjualan agar dagangan bisa terjual, apalagi kalau sayur lokal yang setiap hari pemasokannya lancar.



Sedangkan, jenis sayuran lahan kering yang selama ini dipasok dari luar daerah masih tetap normal seperti kol maupun kentang masing-masing Rp16.000 per Kg, wortel bervariasi Rp30.000 hingga Rp35.000 per Kg, dan buncis Rp30.000 per Kg.



Pedagang di pasar Batu merah, Abu mengatakan, sayur lokal cukup banyak seperti kangkung, daun melinjo, sawi dan bayam. Produksi petani dari desa Waiheru, kota Ambon cukup banyak sehingga harga yang ditawarkan cukup murah.



"Memang ada juga pemasokan dari desa-desa lain yang biasanya dibawa oleh ibu-ibu yang selalu berjualan di pasar (papalele), hanya saja dalam jumlah yang kecil," ujarnya.



Sedangkan untuk kacang-kacangan seperti kacang tanah kupas Rp30.000 per Kg dan kacang hijau Rp22.000 per Kg. Harga bumbu seperti bawang merah bervaiasi Rp28.000 hingga Rp30.000 per kg, bawang putih Rp25.000 hingga Rp27.000 per Kg, cabai rawit Rp25.000 per Kg dan cabai keriting Rp20.000 per Kg.





(SAW)