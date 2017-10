Bank Mandiri Targetkan Transaksi e-Money Capai Rp6 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan transaksi dengan menggunakan uang elektronik e-Money dapat mencapai Rp6 triliun hingga akhir tahun. Dengan target tersebut maka perseroan menargetkan persebaran kartu e-Money dapat mencapai 10 juta kartu.



"Saat ini kartu e-Money kita mencapai 9,7 juta dengan total transaksi semua, kira-kira sampai Agustus mendekati Rp4 triliun," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.

Dirinya menambahkan, target ini adalah hal yang sangat realistis mengingat berbagai sosialisasi transaksi terus digencarkan oleh pemerintah. Bahkan pada 31 Oktober seluruh ruas tol harus menggunakan transaksi nontunai.



Langkah lain yang dilakukan perseroan adalah dengan mendorong transaksi non tunai dalam sebuah festival. Salah satunya adalah melalui acara Pesona Mandiri Nusa Dua Fiesta bersama dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).



"Adanya acara Pesona Mandiri Nusa Dua Fiesta nantinya diharapkan penggunaan non tunai meningkat, karena semua transaksi dilakukan nontunai," jelas Rohan.



Lebih lanjut, Rohan menyebut jika Bank Mandiri tidak menargetkan jumlah kartu ataupun transaksi dalam gelaran tersebut. Dengan target pengunjung mencapai 34 ribu maka Bank Mandiri akan menyediakan sekira 30 ribu kartu untuk para pengunjung.



"Kita ingin lebih pengenalan ke e-money itu sendiri, makin banyak dipasarkan, maka makin besar penggunaannya, e-money yang dijual di acara itu juga nanti bisa ditransaksikan di jalan tol, gerai ritel dan lain-lainnya," pungkasnya.







