Anggaran Pertemuan Tahunan IMF-WB hanya Terpakai Rp566 Miliar

Nusa Dua: Pemerintah mampu menghemat anggaran pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Nusa Dua, Bali 2018. Pemerintah sebelumnya menganggarkan untuk pertemuan tersebut sebesar Rp855 miliar, namun anggaran yang digunakan hanya Rp566 miliar.



"Sampai hari ini angka (anggaran) mungkin Rp566 miliar tapi mungkin kita masih turunkan," ungkao Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Luhut Binsar Pandjaitan di Bali Art, Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.

Dirinya menambahkan, pemerintah akan kembali menghemat anggaran untuk keperluan-keperluan yang tidak mendesak. Luhut juga telah meminta Ketua Pelaksana Harian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Susiwijono untuk menghemat anggaran.



"Kita nego dengan Pak Susiwijono, yang kecil-kecil enggak perlu dikeluarin. Setelah audit kita akan tahu berapa, mungkin di bawah Rp500 miliar," jelas dia.



Luhut menjelaskan, penghematan anggaran bisa dilakukan karena mayoritas pemerintah tidak melakukan pengadaan baru. Salah satunya adalah mobil Mercy E200 yang digunakan delegasi adalah taksi keluaran 2013 dan 2015.



"400 Mercedes e-class 2013 itu kita sewa semua. Saya bilang Jim (Presiden Bank Dunia) this is a cab, dia ketawa. Kalau orang Jakarta bilang kita mewah-mewah, asbun (asal bunyi) saja dia. Overall saya kira semua berjalan dengan bagus," pungkasnya.









(AHL)