Polandia-Indonesia Buka Kesempatan Kerja Sama Maritim dan Energi

Jakarta: Polandia dan Indonesia membuka kesempatan kerja sama di sektor maritim, pertambangan batu bara, listrik, ketenagalistrikan, dan teknologi.



Hal itu disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter Gontha. Ia mengatakan masih banyak potensi-potensi kerja sama yang belum tergali oleh kedua negara tersebut. Saat ini baru satu perusahaan saja yakni Rafako yang mulai melakukan kerja sama sengan perusahaan Indonesia, PT PLN (Persero).

"Di sini penjajakan kerja sama Indonesia-Polandia, banyak sekali peluang investasi," kata Peter di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.



Deputy Minister of Foreign Affairs Republic of Poland Marek Magierowski menjelaskan untuk kerja sama sektor energi, Polandia menawarkan solusi teknologi tinggi serta kompetitif untuk pengembangan pertambangan batu bara dan pembangkit listrik. Teknologi itu akan diterapkan dalam pembangunan satu pembangkit listrik di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.



"Salah satu pembangkit itu akan segera dibangun oleh perusahaan Polandia, Rafako di Lombok," Magierowski.



Sementara itu untuk sektor maritim, diakui Magierowski, Polandia menawarkan kemungkinan kerja sama galangan kapal. Kapal-kapal dari Polandia ini diklaimnya akan lebih memberikan efisiensi dan menciptakan kompetitivness.



"Kami mendiskusikan kemungkinan kerja sama yang lebih erat antara galangan kapal kami, untuk memadati pasar dengan kapal dan feri yang kompetitif," sebut Magierowski.



Di sisi lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar melihat penjajakan kerja sama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Arcandra menilai teknologi Polandia bisa diterapkan untuk pengembangan-pengembangan sektor energi.



"Polandia ini seperti yang disampaikan oleh dari duta besar Indonesia untuk Polandia, bahwa Polandia juga maju dari sisi teknologi dan untuk itu kita kalau ada kerja sama dan menguntungkan kedua belah pihak, ini akan kita tindaklanjuti," jelas Arcandra.





(SAW)