Naiknya Bunga Penjamin Simpanan Bisa Dorong Kenaikan DPK

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menaikkan menaikkan tingkat bunga penjaminan periode 13 September 2018 hingga 12 Januari 2019. Untuk simpanan dalam bentuk rupiah di bank umum dan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar 25 bps. Sementara untuk valuta asing pada bank umum mengalami kenaikan sebesar 50 bps.



Dampaknya kepada upaya menahan depresiasi rupiah disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah tidak langsung. Namun naiknya suku bunga penjaminan simpanan ini diharapkan mampu membuat nasabah menempatkan dana mereka dalam deposito perbankan dalam negeri.

"Penjelasannya dengan naiknya suku bunga deposito, membuat nasabah menjadi lebih menarik untuk memasukkan dana mereka di Indonesia, tentu berarti dia tidak memilih dolar. Sehingga kita harapkan bisa menstabilkan depresiasi rupiah akibat menguatnya dolar AS," jelas Halim acara LPS Research Fair 2018 dikutip dari Antara, Selasa, 25 September 2018.



Sejauh ini, lanjut Halim, LPS membagi-bagi perilaku para pemilik uang, antara lain ada masyarakat kecil dengan simpanan Rp2 miliar ke bawah, Rp1 miliar ke bawah, Rp100 juta ke bawah, Rp500 juta, lalu ada yang di atas Rp2 miliar.



Dia menjelaskan, jumlah nasabah pada simpanan Rp5 miliar ke atas mengalami penurunan. Mayoritas mereka terkait dengan pemilik dana besar di korporasi, baik yang terkait dengan BUMN dan swasta.



"Jadi mereka ini kelihatannya terutama pada waktu menjelang bulan puasa dan lebaran kemungkinan besar penurunan ini untuk membiayai kegiatan jaga-jaga selama masa lebaran itu. Sementara untuk simpanan di bawah Rp2 miliar, relatif stabil. Malah jumlah nasabah yang kecil-kecil cenderung naik, cuma pelan naiknya," jelas dia.



Dia menjelaskan hal Ini yang menyebabkan DPK akhirnya turun di bawah 7 persen, sekitar 6,8 persen. Tapi setelah lebaran, dan suku bunga LPS naik, DPK itu perlahan naik lagi. Artinya, kata Halim, ada confidence masyarakat untuk menanamkan uang dalam rupiah khususnya di perbankan Indonesia membaik.



"Naiknya masih belum besar. Angkanya pelan-pelan naik menuju ke arah angka di atas 7 persen. Tapi masih kalah cepat dengan ekspansi kredit sudah menuju 12 persen dan DPK masih 7-8 persen. Jadi masih ada gap sekitar 4 persen. Ini tentu tidak boleh dibiatrkan terlalu lama, ibarat lari tidak cukup oksigennya," tambahnya.



Transaksi perbankan Indonesia, dia lihat sudah lebih berhati-hati dan lebih banyak dalam rupiah. Jadi kewajiban mereka dalam dolar AS tidak banyak. Ada ketentuan net open posisition dibatasi 20 persen jadi sementara rata-rata nasional 10 persen.



"Untuk beberapa bank, seperti bank asing, karena mereka bank asing, itu porsi lebih gede dari perbankan nasional. Kalau terjadi dampak gejolak kurs bagi bank asing tidak masalah karena dia kecil exposure terhadap nilai tukar," tukas Halim.









(SAW)