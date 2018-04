Pemerintah Targetkan 68 PSN Selesai hingga Kuartal III-2019

Jakarta: Pemerintah menargetkan akan ada 68 proyek strategis nasional (PSN) dari 222 proyek yang selesai sampai dengan kuartal III-2019. Paling tidak target tersebut yang akan coba diselesaikan oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelum mengakhiri masa jabatannya.



"Kemungkinan di kuartal III-2019 (total) ada 68 proyek yang selesai," kata Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo di Gedung Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat, 27 April 2018.

Selain itu, 94 proyek plus dua program ditargetkan sudah konstruksi dan beroperasi sebagian pada periode tersebut. Selanjutnya 86 plus satu industri pesawat diharapkan sudah konstruksi tapi belum beroperasi dan ada tiga proyek yang masuk tahap transaksi dan siap konstruksi.



Untuk tahun ini, ditargetkan ada tambahan 13 proyek yang diselesaikan pemerintah. Sedangkan 66 proyek, satu program kelistrikan dan satu program penguataan ekonomi yang diharapkan bisa beroperasi atau paling tidak masuk tahap konstruksi dan bisa beroperasi sebagian.



"Kita harapkan bisa beroperasi, (atau paling tidak) konstruksi dan beroperasi sebagian. Lalu 23 proyek masih konstruksi mungkin beroperasi di 2019 sementara yang 55 proyek dan satu program industri pesawat kita harapkan sudah bisa konstruksi di 2019," jelas dia.



Pada 2017, ada 10 proyek yang berhasil diselesaikan, ditambah 37 proyek plus satu program sudah konstruksi dan sudah beroperasi sebagian. Kemudian masih ada 41 proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan belum beroperasi sama sekali.



Pada 2016, jumlah proyek yang mampu diselesaikan sebanyak 20 proyek, dengan 97 proyek dan satu program kelistrikan yang masih konstruksi dan belum beroperasi sebagian. Di samping itu masih ada 13 proyek dalam proses transaksi dan 81 proyek yang masih dalam tahap penyiapan.









