AXA Financial Ajak Masyarakat Mengenal Asuransi Syariah

Makassar: AXA Financial Indonesia mengajak masyarakat untuk mengenali dan memanfaatkan jasa asuransi syariah dalam perencanaan dan pengelolaan keuangannya. Hal itu menjadi penting diketahui sejalan dengan besarnya jumlah masyarakat yang beragama Islam di Indonesia dan kebutuhan asuransi dengan skema syariah.



"Memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat guna mengenai lebih jauh tentang asuransi syariah," kata Presiden Komisaris AXA Financial Indonesia Benny Waworuntu, seperti dikutip dari Antara, di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 1 Juni 2018.

Tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, kata dia, tetapi sekaligus membuka akses layanan keuangan syariah yang lebih luas dengan memperkenalkan produk asuransi syariah yang sesuai kebutuhan nasabah.



Kegiatan literasi yang dikemas dalam seminar mengangkat topik utama 'Mengenal Lebih Dekat Asuransi Syariah' dan dihadiri kader Tim Penggerak PKK Kota Makassar dan insan pers itu, Waworuntu mengupas tentang bagaimana mengelola keuangan dan penyuluhan hidup sehat.



Melalui kegiatan ini, AXA Financial Indonesia berupaya mengajak masyarakat untuk mengetahui lebih banyak tentang asuransi syariah serta mendorong kesadaran dan kemampuan mereka. "Rencanakan lebih keuangan demi tercapainya kemandirian finansial," ujarnya.



Benny mengatakan acara ini merupakan kerja sama AXA Financial Indonesia dengan Kementerian Kesehatan yang sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang dicanangkan sejak Juni 2017.



"Program ini menjadi kelanjutan komitmen jangka panjang AXA Financial Indonesia untuk memberdayakan masyarakat demi kehidupan yang lebih baik di masa depan atau empower people to live a better life," pungkasnya.









