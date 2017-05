Sinkronisasi Data Dinilai Perkuat Pengamanan Stok Pangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok mewajibkan para pedagang untuk melaporkan posisi stoknya. Beleid tersebut diyakini efektif dalam memperkuat langkah pengamanan stok dan pengendalian harga bahan pokok.



Pengamat kebijakan publik dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Suwidi Tono mengatakan, Permendag merupakan solusi terhadap sinkronisasi data ketersediaan bahan pokok. Pasalnya, selama ini data ketersediaan bahan pokok rancu. Kondisi ini membuat pemerintah bisa mengambil kebijakan yang strategis.

"Kita butuh sensus yang akurat dan bisa dipercaya sehingga tidak ada permainan terus. Data ini harus bisa dipercaya agar tidak kalah dengan spekulan," ujar Suwidi dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 9 Mei 2017.Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menambahkan, keluarnya beleid itu juga diyakini sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi lonjakan harga di pasar. Ia mengatakan, dengan adanya data yang valid terkait stok barang, maka pemerintah bisa mendeteksi dan mengawasi pergerakan harga di lapangan.Baca:"Langkah yang dilakukan oleh pemerintah bisa efektif dalam mengantisipasi lonjakan harga di pasar menjelang bulan Ramadan," paparnya.Di sisi lain, pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan regulasi yang dikeluarkan Kemendag bisa menjadi alat dalam melakukan pengawasan secara ketat. Namun demikian, ia berharap masyarakat juga mengawasi stabilitas harga di pasar."Sekarang sudah clear bahwa pemantauannya melalui retail modern. Jadi, siapa pun di retail modern yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah akan kena punishment. Ini harus ada peran serta dari masyarakat," tegas Enny.Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengaku telah mengambil langkah antisipasi untuk menyambut puasa dan Lebaran 2017 dengan mengidentifikasi ketersediaan stok dan harga bahan pokok. Selain itu, pihaknya juga melakukan identifikasi kesiapan instansi terkait dan pelaku usaha bahan pokok, terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi.(AHL)