Jelang Ramadan, Harga Cabai Merambat Naik di Klaten

Metrotvnews.com, Klaten: Harga cabai di Klaten, Jawa Tengah, flutuatif. Namun, menjelang bulan Ramadan 1438 Hijriah, harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari itu mulai merambat naik.



Pantauan di Pasar Klaten, Minggu 16 April 2017, harga cabai rawit Rp42.500 dan cabai teropong Rp22.400 per kilogram (kg), atau masing-masing naik sebesar Rp5.000 per kg.

"Harga fluktuatif, Pak! Sekarang cabai rawit Rp42.500 per kg, dari sebelumnya Rp37.500 per kg," kata Ngatmi, 50, pedagang sayuran di pasar tradisional tersebut dikutip dari Media Indonesia, Minggu 16 April 2017.Dia mengatakan menjelang Ramadan 1438 H, seiring permintaan masyarakat yang meningkat, harga cabai bisa dipastikan akan terus naik. Bahkan, bisa mencapai Rp80.000 per kg.Sementara pasokan cabai ke pasar cukup lancar karena di sejumlah daerah sedang panen. Sehingga pedagang tak kesulitan untuk menambah stok cabai saat ini.Pemerintah juga akan berusaha menjaga pasokan cabai pada bulan Ramadan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan inflasi yang biasanya kerap terjadi pada bulan itu.(SAW)