Pelindo II Teken MoU Sister Port dengan Pelabuhan di Tiongkok & Azerbaijan

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Baku International Sea Trade Port CJSC (Port of Baku), Azerbaijan, dan Ningbo Zhoushan Co., Ltd (Port of Ningbo), Tiongkok. Pelabuhan ini sepakat bekerja sama sebagai sister port.



MoU ditandatangani Direktur Utama Pelindo II Elvyn G. Masassya, Direktur Jenderal Port of Baku Taleh Ziyadov dan Vice General Manager Port of Ningbo Chen Guopan. Penandatangan dilakukan di sela The 30th International Association of Ports and Harbors (IAPH) World Ports Conference 2017 di Bali.

"Kerja sama sister port ini menjadi langkah awal yang baik dalam menjalin hubungan antara IPC (Pelindo II) dengan Port of Baku dan juga Port of Ningbo. Dengan harapan, dapat lebih sejalan dengan program pemerintah yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sektor maritim," kata Elvyn di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu 10 Mei 2017.Elvyn menjelaskan, MoU dengan Port of Baku bertujuan membangun kemitraan dan mengembangkan bisnis maritim serta perdagangan internasional. Hal ini khususnya berkaitan manajemen pelabuhan, operasi dengan standar internasional dan penerapan sistem teknologi informasi serta kegiatan kepelabuhan lainnya.Di sisi lain, MoU dengan Port of Ningbo dilakukan untuk mengeksplorasi dan mempromosikan peluang kerja sama dalam bidang bisnis, permodalan dan perihal teknik di bidang pembangunan terminal, manajemen pelabuhan dan pelabuhan logistik."Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai eknomoni dan komersial pada masing-masing pelabuhan," jelas dia.Ziyadov melihat, Indonesia negara maritim, banyak berkembang memanfaatkan lautan. Pada masa lampau, banyak kebudayaan masuk melalui maritim.Hal ini kontras dengan kondisi di Azerbaijan. Pada masa lampau, kata dia, arus barang yang masuk dan keluar wilayah negaranya sebagian besar melalui angkutan onta.Dia menjelaskan, di Euroasia banyak kota besar seperti Baghdad hingga Yerusalem. Ziyadov pun yakin pelabuhan Baku dapat menjadi hubungan utama di Euroasia. Pelabuhan bisa menghubungkan Tiongkok dengan negara Euroasia seperti Iran dan Turki.MoU dengan Pelindo akan dimanfaatkan untuk memahami lebih jauh pelabuhan di Nusantara. Sementara itu, Port of Baku akan memberikan pengetahuan soal mengkolaborasikan angkutan laut dengan darat dengan efisien.(MBM)