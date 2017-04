BNI Bukukan Laba Bersih Rp3,23 Triliun di Kuartal I-2017

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp3,23 triliun atau tumbuh 8,5 persen dibandingkan laba bersih di periode yang sama tahun lalu. Kenaikan laba bersih ditopang oleh fungsi intermediasi BNI dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi produktif terutama sektor infrastruktur.



Direktur Utama BNI Achmad Baiquni mengatakan, pembiayaan di sektor infrastruktur merupakan pilihan terbaik karena selain turut mendukung upaya pemerintah dalam mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur, juga memberi tambahan bisnis bagi bank plat merah ini secara keseluruhan.

"Dengan menyalurkan kredit ke infrastruktur, BNI memperoleh peluang pengembangan bisnis penting dari supply chain financing dari hulu ke hilir, sehingga memunculkan sumber-sumber pendanaan baru dan fee based income bari dari segmen korporasi antara lain syndication fee, trande finance, garansi bank, hingga cash management fee," ujarnya di Kantor Pusat BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 12 April 2017.Laba bersih BNI kuartal I-2017 terbentuk oleh pendapatan bunga bersih (NII) yang naik 12,3 persen dari Rp6,91 triliun menjadi Rp7,76 triliun. Pencapaian NII tersebut mendukung net interest margin (NIM) yang tetap terjaga di level 5,6 persen.Selain itu, perolehan laba ditopang pendapatan non bunga naik 14,2 persen dari Rp1,96 triliun menjadi Rp2,23 triliun, yang didukung oleh kenaikan fee based income dari trade finance, pengelolaan rekening, bisnis kartu, transaksi ATM, dan sumber pendapatan non bunga lainnya."Pencapaian ini juga telah mengantarkan Return on Equity (ROE) BNI di level 16 persen meningkat dibandingkan posisi akhir tahun lalu di level 15,5 persen, yang mencerminkan efektivitas permodalan BNI dalam menciptakan laba yang terus meningkat," jelas dia.Selain itu, BNI mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 21,6 persen, yaitu Rp509,09 triliun pada kuartal I-2016 menjadi Rp618,81 triliun pada kuartal I-2017. Upaya untuk menjaga likuiditas aset tersebut terus dilakukan antara lain dengan langkah hati-hati dan selektif dalam penyaluran kredit agar tetap stabil dan sehat.Ekspansi kredit yang terus dilakukan menunjukan fungsi intermediasi BNI yang tetap berjalan dengan baik, ditunjukan oleh Loan to Deposit Ratio (LDR) sedikit naik dari 88 persen menjadi 89,3 persen. Sedangkan kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap terjaga di levek 19 persen."Secara fundamental, penyisihan pencadangan juga tetap terjada dengan baik pada tingkat coverage ratio naik dari 142,4 persen menjadi 147,1 persen sehingga sangat cukup untuk menjadi bantalan apabila terjadi kondisi yang tidak menentu di masa mendatang. Hal ini sekaligus mengindikasikan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam pengelolaan kredit," pungkasnya.(SAW)