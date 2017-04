AXA Financial Indonesia Implementasikan Semangat Hari Kartini

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai-nilai perjuangan Kartini guna memajukan perempuan di Indonesia telah menjadi salah satu nilai penting bagi AXA Financial Indonesia. Hal itu karena perusahaan melihat perempuan Indonesia sebagai salah satu motor penggerak kemajuan bangsa termasuk perkembangan sektor asuransi nasional.



Direktur AXA Financial Indonesia Nina Ong mengatakan, semakin tingginya partisipasi perempuan baik sebagai agen maupun pekerja profesional di bidang asuransi serta meningkatnya kebutuhan perempuan modern akan asuransi saat ini berkaitan erat juga dengan potensi segmen perempuan di masa depan di sektor asuransi.



"Bahkan laporan #SheForShield yang dibuat oleh AXA Group bersama dengan Accenture dan IFC menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 10 pasar berkembang penting di dunia dengan potensi premi yang meningkat 10 hingga 16 kali lipat di 2030 nanti senilai USD9 miliar hingga USD14 miliar," jelasnya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin 24 April 2017.



Dengan meningkatnya peran perempuan di era modern dan dinamis ini, AXA Financial Indonesia berkomitmen untuk menjadi partner yang terpercaya bagi perempuan Indonesia dengan program nyatanya. Program pertama adalah mendukung kaum perempuan untuk terus berkarya bagi masyarakat yaitu sebagai agen dan tenaga pemasar.

Di AXA Financial Indonesia, tambahnya, perusahaan memiliki program Wanita Hebat untuk merekrut agen-agen perempuan dan membekali mereka dengan training serta pelatihan yang tepat agar mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berasuransi dan mengelola risiko di masa depan."Saat ini kami memiliki lebih dari 7.500 agen perempuan yang tersebar di Indonesia dan mereka adalah para perempuan dengan persistensi yang tinggi dalam melindungi setiap nasabah kami. Kami merekrut perempuan Indonesia untuk menjadi agen agar mereka dapat mandiri dan mengaktualisasikan diri," ujarnya.Program kedua adalah mengembangkan produk serta layanan untuk menjawab kebutuhan para perempuan. Saat ini perusahaan memiliki produk Maestro Link Plus-Ladies Care, solusi perencanaan keuangan yang berupa perlindungan jiwa unit link, perlindungan penyakit kritis, dan investasi masa depan."Produk ini sangat cocok untuk perempuan modern masa kini dalam mengelola risiko-risiko kehidupan dan keuangan di masa depan. Produk ini bisa melindungi diri nasabah hingga usia 100 tahun, serta melindungi diri nasabah dari 120 kondisi kritis termasuk jantung, diabetes, dan kanker," pungkasnya.(ABD)