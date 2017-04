AS Ingin Eksportirnya Berpartisipasi Penuh di Pasar Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Amerika Serikat ingin eksportirnya dapat berpartisipasi penuh dalam pasar Indonesia. Karena itu, Indonesia diminta memangkas hambatan perdagangan untuk AS.



"Sebagaimana yang didapat eksportir RI di berbagai sektor di AS selama bertahun-tahun. Presiden (Donald) Trump dan saya berharap bisa bekerja sama dengan Anda untuk membuat sejumlah kemajuan di bidang-bidang ini," kata Wakil Presiden AS Michael Richard Pence saat konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 20 April 2017.

Ia pun berterima kasih atas keterbukaan pemerintah Indonesia yang akan memulai pembicaraan tentang kerja sama di bidang perdagangan dalam beberapa pekan ke depan.Presiden Joko Widodo mengatakan, AS berkomitmen meningkatkan strategic partnership dengan Indonesia. Hal itu akan fokus pada bidang-bidang kerja sama dan investasi."Dan, bulan depan akan ada tim yang membahas mengenai pengaturan perdagangan dan investasi bilateral berdasarkan prinsip-prinsip win-win solution," kata Jokowi.Dalam perdagangan bilateral, Amerika merupakan mitra dagang Indonesia terbesar keempat. Pada 2016 sebesar USD23,4 miliar, dan 2015 sebesar USD23,8 miliar, surplus RI sebesar USD8,6 miliar.Amerika Serikat merupakan investor asing terbesar ketujuh di Indonesia. Jumlah investasi AS di Indonesia pada 2016 sebesar USD1,16 miliar dalam 540 proyek dan pada 2015 sebesar USD893,2 juta untuk 261 proyek.Bidang usaha yang paling diminati oleh para investor Amerika Serikat di Indonesia adalah pertambangan, makanan, alat angkut, dan kimia atau farmasi.Komoditas utama RI ke AS antara lain produk manufaktur apparel sebesar USD4,72 miliar, produk makanan sebesar USD1,78 miliar, poduk kulit sebesar USD1,56 miliar, komputer dan produk elektronik sebesar USD1,43 miliar, dan produk perikanan sebesar USD1,39 miliar.Komoditas utama RI dari AS, antara lain produk pertanian senilai USD1,81 miliar, produk makanan sebesar USD783,7 juta, bahan kimia (chemicals) sebesar USD781,6 juta, dan alat transportasi sebesar USD626,4 juta.(TRK)