Sulawesi Utara jadi Role Model Tiongkok

Manado: Sulawesi Utara (Sulut) menjadi salah satu daerah di Indonesia yang dijadikan role model oleh negara Tiongkok.



Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara Steven Kandouw dalam acara Collaborative Destination Development (CDD) Explore The Paradise of North SulaWeSee as The Nothern Gateway for Tourism in Asia Pasific, di Manado, seperti diberitakan Jumat, 15 Desember 2017.

Kandouw mengatakan peluang besar dari inisiatif Belt Road Initiative (BRI) dengan berbagai proyek berdana triliunan yang bersumber dari Tiongkok, hanya akan dikerjakan di tiga daerah di Indonesia. Sulut akan mengambil peluang yang lebih besar dari situ.



"Proyek-proyek itu akan dikerjakan di Sulawesi Utara, Kalimantan Utara dan Sumatera Utara. Dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadikan Sulawesi Utara sebagai role modelnya," kata Kandouw.



Salah satu proyek yang bakal dikerjakan di Sulut, ujar Kandouw, adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang, Minahasa Utara. Kandouw juga menjabarkan, dengan berbagai proyek yang masuk ke Sulut membuat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung daerah Nyiur Melambai ini, terus bertambah.



Pertumbuhan penumpang internasional dari Januari-November 2017, melalui Bandara Sam Ratulangi Manado, jelas Kandow, tercatat tumbuh 73 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, atau berjumlah 152.143 penumpang.



Sedangkan keseluruhan penumpang baik domestik maupun internasional yang melalui Bandara Sam Ratulangi Manado meningkat tiga persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau sejumlah 2.456.367 penumpang.



Oleh sebab itu, lanjut Kandouw, Pemprov Sulut bersama instansi terkait akan memperluas apron Bandara Sam Ratulangi guna mengantisipasi lonjakan wisatawan mancanegara pada tahun depan yang rencananya akan ditargetkan sebanyak 200 ribu wisatawan.



"Setelah dilobi Bapak Gubernur, apron di Bandara Sam Ratulangi akan diperluas. Rencananya akan memanfaatkan pangkalan TNI agar dapat menampung wisatawan asing yang datang ke Sulut," imbuhnya.



General Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Sam Ratulangi Minggus ET Gandeguai menambahkan kunjungan wisatawan mancanegara dari Tiongkok ke Sulut melalui charter flight masih mendongkrak angka penumpang internasional di Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado.



"Hingga awal November saja, jumlah wisman dari penerbangan charter mencapai hampir 68 ribu. Mereka mayoritas datang dari Guangzhou sekitar 22 ribu penumpang," paparnya.









(AHL)