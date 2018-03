Kejahatan Siber di Industri Keuangan Perlu Ditekan

Jakarta: Kejahatan siber atau cyber crime di sektor jasa keuangan perlu ditekan sedemikian rupa mengingat masyarakat menginginkan ada rasa aman dan nyaman ketika menempatkan dana mereka di industri jasa keuangan. Hal itu dirasa perlu seiring belum lama ini dunia dihebohkan dengan serangan siber berupa virus malware yang dinamakan ransomware.



Melalui penyebaran virus ini, si penyebar dapat mengunci komputer yang sudah terjangkit sehingga perangkat tersebut tidak dapat digunakan kembali. Untuk membuka kunci perangkat tersebut, penyebar akan meminta tebusan kepada organisasi atau perusahaan yang terserang virus agar perangkat mereka dapat digunakan kembali.

Ke depannya, ransomeware diprediksi akan terus menyerang organisasi dan juga akan mengarah ke perangkat mobile. Masifnya penggunaan smartphone dan juga semakin majunya bisnis keuangan membuat mobile phone seperti bank berjalan dengan beragam aplikasi produk finansial beserta data aksesnya tersimpan rapih di dalam perangkat mobile phone.



Menyikapi hal tersebut, PT Avnos Global Indonesia, tengah mengkaji untuk membuat layanan keamanan perangkat mobile phone. Harapannya masyarakat yang menggunakan smartphone dalam bertransaksi di industri jasa keuangan bisa terlindungi dengan baik.



CEO Avnos Ivan Goh mengatakan saat ini serangan ransomeware dapat dicegah melalui program Avnos bernama EX. "Sekarang program yang ada masih terbatas untuk komputer saja. Seluruh klien kami berasal dari insitusi, bukan dari perorangan," kata Ivan, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 22 Maret 2018.



Ketika disinggung mengenai serangan ransomware wannacry yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu, Anggrina Sylvia selaku Team Channel Leader mengungkapkan, Avnos selalu mendampingi kliennya ketika terjadi serangan yang mengancam institusi.



"Kami sempat menawarkan ke beberapa institusi untuk mencoba produk kami secara gratis selama satu bulan," ungkapnya.



Lebih lanjut, dirinya mengatakan melalui program Avnos EX, serangan maleware dapat dicegah untuk masuk ke dalam perangkat komputer. Monitoring terhadap seluruh sistem jaringan dapat dipantau melalui end point management, termasuk untuk memantau penggunaan aplikasi di perangkat lain yang terhubung dalam jaringan Avnos EX.



"Kami sangat bangga memiliki tim riset dan pengembangan dengan tenaga dari dalam negeri. Kami di sini tidak memiliki tim technical support, tapi seluruh teknisi kami tergabung dalam tim research and development," ungkap General Manager Avnos Sari Kurnia Dewi.









(ABD)