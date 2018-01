Ekspor Ikan Nasional 2017 tak Capai Target

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi ekspor 2017 hanya 59,19 persen atau tak mencapai target. Angka sementara dari realisasi ekspor tahun lalu hanya USD4,51 miliar dari target yang ditetapkan sebesar USD7,62 miliar.



Dirjen Penguatan Daya Saing KKP Nilanto Perbowo mengatakan terdapat jarak yang sangat besar antara target dan realisasi ekspor 2017. Volume ekspor hingga November tahun lalu hanya mencapai 979.910 ton.

"Apabila dibandingkan dengan target 2017 sebesar USD7,62 miliar sehingga terdapat gap yang sangat besar antara target dan realisasi ekspor," katanya dalam acara Forum Merdeka Barat di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2018.



Meski tak mencapai target, volume ekspor 2017 tercatat naik 0,26 persen dari tahun sebelumnya dengan nilai ekspor mencapai 8,18 persen. Untuk volume impor juga mengalami kenaikan sebesar 39,23 persen dengan kenaikan nilai impor sebesar 14,58 persen.



Menurutnya kenaikan nilai ekspor lebih tinggi dibandingkan kenaikan volume ekspor dipicu oleh meningkatnya harga ekspor dan produk yang memiliki nilai tambah.



"Produk impor memiliki harga yang relatif murah karena sebagian besar berupa bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri dan tujuan ekspor dan tepung ikan untuk bahan baku pakan ikan," imbuhnya.



Adapun tren pertumbuhan nilai ekspor ikan Indonesia meningkat lebih tinggi dibandingkan negara pesaingnya pada periode 2012-2016. Indonesia naik sebesar 2,31 persen per tahun sedangkan Tiongkok hanya 2,29 persen per tahun. Disusul Vietnam sebesar 1,45 persen per tahun dan nilai ekspor Filipina hanya tumbuh 0,23 persen.



Sementara nilai ekspor Singapura justru turun 0,66 persen per tahun, Malaysia juga turun 3,52 persen per tahun, diikuti penurunan nilai ekspor Thailand sebesar 7,73 persen per tahun.



"Tren pertumbuhan nilai ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, secara rata-rata nilai ekspor ikan dunia naik 2,57 persen," tutur dia.



Hal serupa juga terjadi dengan tren pertumbuhan neraca perdagangan ikan nasional periode 2012-2016. Indonesia naik 2,67 persen per tahun diikuti Tiongkok yang tumbuh 0,60 persen. Sementara nilai neraca perdagangan Thailand turun signifikan sebesar 15,14 persen per tahun, begitu pula dengan Vietnam yang turun drastis hingga 21,39 persen per tahun. Sedangkan Filipina hanya turun 6,75 persen per tahun.









(AHL)