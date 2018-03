Mastercard-Blue Bird Kembali Jalin Kerja Sama

Jakarta: Mastercard kembali menjalin kolaborasi bersama Blue Bird untuk memberikan keuntungan lebih bagi para pelanggan di Indonesia melalui program terbaru dengan tajuk 'Ke Mana Aja Diskon Hingga Rp99.000'. Program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kedua perusahaan kepada para pelanggan setia, khususnya pengguna aplikasi My Blue Bird.



Direktur PT Blue Bird Tbk Sigit Djokosoetono mengatakan, program 'Ke Mana Aja Diskon Hingga Rp99.000' merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pengalaman pelanggan pada saat melakukan perjalanan dengan armada. Blue Bird sangat senang dapat kembali bekerja sama Mastercard sebagai mitra jangka panjang yang memiliki kesamaan visi.

"Kemitraan ini menegaskan komitmen kami untuk terus menyediakan layanan pemesanan taksi secara mudah dan menguntungkan sejalan dengan gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin menuntut layanan yang serba praktis dan cepat," tuturnya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu, 17 Maret 2018.



Sigit menambahkan, pihaknya melihat bahwa My Blue Bird telah diterima secara luas oleh para pelanggan yang ada di berbagai kota di Indonesia. Seiring dengan itu pihaknya juga terus mendorong peningkatan permbayaran non-tunai melalui fitur Easy Ride.



"Tentunya yang memungkinkan pelanggan untuk menyetop taksi di mana saja dan membayar secara cashless melalui aplikasi My Blue Bird," ungkapnya.



Sementara itu, Division President, Indonesia, Malaysia and Brunei, Mastercard Safdar Khan mengungkapkan, di tengah era digital yang dinamis ini, pihaknya memahami bahwa pesatnya perkembangan teknologi serta tingginya penggunaan internet di Indonesia, terutama melalui smartphone, semakin mempermudah konsumen untuk terus terhubung dimanapun dan kapanpun.



Menurutnya kemudahan ini pada akhirnya membuat mereka menuntut untuk mendapatkan layanan yang lebih simpel dan cepat, termasuk dalam memilih transportasi dan melakukan pembayaran. Pihaknya sangat senang dapat kembali berkolaborasi dengan Blue Bird untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui sebuah program.



"Tentunya yang tidak hanya memberikan mereka pengalaman pembayaran non-tunai yang mudah dan nyaman, namun juga menguntungkan pada saat melakukan perjalanan sehari-hari. Selain itu, kemitraan ini juga menjadi salah satu bukti nyata komitmen kami berdua untuk terus mendukung inisiatif Gerakan Non-Tunai Nasional (GNNT)," pungkasnya.





(ABD)