Ratusan Internal Auditor Ikuti Seminar untuk Raih Sertifikat QIA

Yogyakarta: Sebanyak 700 peserta yang terdiri dari auditor perusahaan dan lembaga negara mengikuti seminar The Auditor of The Future: Trusted and influencing Advisor, di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Rabu, 18 April 2018.



Seminar tersebut digelar sebagai ajang berkumpulnya para auditor baik dari perusahaan maupun lembaga negara sekaligus untuk mendapatkan sertifikat dari Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor (DS-QIA). Pertemuan tersebut digelar sejak 1995 setiap tahunnya sehingga anggotanya telah mencapai 5.000 auditor.



"Sejak 2014 kita kerja sama dengan pemerintah Timor Leste untuk mendidik 350 internal auditor, orang yang mengikuti, dan kurang lebih 100 orang sudah memiliki sertifikat QIA," kata Poedjiono, Wakil Ketua Penyelenggara Seminar Auditor, Rabu, 18 April 2018.



Acara tersebut diharapkan agar internal auditor bisa menjadi orang yang dipercaya manajemen pimpinan perusahaan atau lembaga negara seluruh Indonesia. "Kami berharap kepercayaan terhadap internal auditor makin besar dan betul-betul dipercayasebagai mitra kerja baik dari manajemen," sambungya.



Sementara Executive Vice President Media Group Muhammad Mirdal Akib menyatakan paradigma terhadap auditor yang masih menjalankan pemeriksaan. Padahal auditor seharusnya sebagai mitra, atau penasihat yang dipercaya melalui kapasitas dan karakter yang kuat.



"Pendekatan sekarang harus lebih berubah, orang ketika mendengar kata pemeriksaan, itu sudah berbeda penilaiannya, sekarang herus merubah mereposisi menjadi mitra, bagaimana yang kita audit itu sukses, memberikan tempat yang lebih baik kepada perusahaan, ini harus dirubah," jelas Mirdal setelah menjadi pembicara di depan ratusan peserta seminar.



Selain menampilkan pembicara dari dalam negeri dan luar negeri, yang membahas mengenai psikologis bagi internal auditor dalam melaksanakan tugasnya, juga digelar pertunjukan sendratari ramayana di Candi Prambanan, untuk menghibur dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia.

(SAW)