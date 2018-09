Tahun Politik tak Pengaruhi Investor AS Investasi ke Indonesia

Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyatakan tahun politik tidak memengaruhi minat investor Amerika Serikat (AS) untuk menanamkan modal dan melanjutkan investasi di Tanah Air. Sebab, kebanyakan investor tersebut melihat suatu investasi itu dalam jangka panjang bukan jangka pendek.



"Kalau investor kebanyakan view-nya long term. Politik kan selalu ada lima tahunan. Apalagi di Amerika mereka sudah terbiasa dengan tahun politik, jadi bukan isu," kata Airlangga usai menghadiri US-Indonesia Investment Summit 2018, di Hotel Mandarin, Jakarta, Kamis, 27 September 2018.

Airlangga menuturkan kebanyakan investor dari Negeri Paman Sam itu bergerak di industri ekstraktif dan digital economy. Namun dua arah industri itu belum termaksimalkan di Indonesia sehingga menjadi tantangan dan PR tersendiri bagi Indonesia untuk menyediakannya.



"Makanya kita harus create ekosistem agar digital economy bisa masuk," ucap Airlangga.



Digital ekonomi dijelaskan Ketua Umum Partai Golkar itu mencakup banyak sektor. Namun yang ditekankannya adalah pembentukan solution based ecosystem.



"Kalau sektor banyak, tadi kita sudah sampaikan kalau sektor itu ada lima, tapi namanya digital economy kan namanya solution based ecosystem. Jadi solusi itu bisa healthcare, FnB, circular economy, recycle dari plastik, dan banyak hal lagi yang bisa didorong," tutur Airlangga.



Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menekankan AS telah berkomitmen untuk memperluas keterlibatan ekonominya di kawasan Indo-Pasifik. Dalam visi ekonomi Indo-Pasifik, Amerika akan melakukan pengembangan di segala lini sektor.



"Sebagai bagian dari visi ekonomi Indo-Pasifik Amerika, kami mengumumkan sejumlah prakarsa dengan fokus pada peningkatan pengembangan energi, infrastruktur, dan ekonomi digital serta sektor penting di masa depan ekonomi Indo-Pasifik," tutup Donovan.





